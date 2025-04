"Gdzie się podziały tamte prywatki"? Okazuje się, że w Sopocie! Już 24 maja, podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu, publiczność zgromadzona w Operze Leśnej będzie miała okazję powrócić wspomnieniami do dawnych lat i posłuchać przebojów, które rozbudzą w nich nostalgię. Będzie to wieczór, podczas którego wybrzmią największe polskie przeboje wszech czasów.

W ramach wyjątkowego koncertu widzowie doświadczą duetu, który od lat nie występował razem na scenie. Edyta Górniaki Mietek Szcześniak zaśpiewają słynną "Dumkę na dwa serca"! Będzie to symboliczne uczczenie jubileuszu wokalisty, który 40 lat temu rozpoczął swoją muzyczną karierę.

"Dumka na dwa serca" skomponowana została przez Krzesimira Dębskiego, który dopasował muzykę do wybitnych słów Jacka Cygana. Duet tych twórców przyniósł wielkie szczęście Mietkowi Szcześniakowi. Stworzyli oni bowiem, równo 40 lat temu, piosenkę "Przyszli o zmroku", dzięki której wokalista otrzymał nagrodę na jednym ze słynnych festiwali. Był to punkt zwrotny w jego karierze, a drzwi do branży muzycznej stanęły wówczas przed nim otworem.

Premiera "Dumki" odbyła się 27 lat temu, kiedy wśród polskiej publiczności prężnie promowano film "Ogniem i Mieczem" Jerzego Hoffmana. Początkowo piosenka miała być wykonywana przez solistkę, Izabelę Scorupco, która w kinowej produkcji wcielała się w postać Heleny. Aktorka nie zdecydowała się na wokalne wyzwanie, a dzięki jej decyzji to Mietek Szcześniak i Edyta Górniak wzięli utwór pod swoje skrzydła. W ten sposób powstał jeden z najwspanialszych duetów w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Jacek Cygan zdradził kulisy powstawania "Dumki na dwa serca"

Piosenka została nagrana zaledwie w ciągu trzech nocy. Jacek Cygan, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", zdradził, że najpierw twórcy mieli zamiar nagrać oba głosy jednocześnie. Koncepcja została jednak zmieniona i wokaliści musieli nagrać swoje partie osobno.

"Edyta z Mietkiem wznieśli się tu na wyżyny sztuki wokalnej. To, że sobie 'przeszkadzali' to lekkie uproszczenie. Zdarzyło się coś takiego, że kiedy śpiewali razem w studio, to te emocje były tak ogromne, że - my żartujemy - po prostu rozsadzały mikrofon. Dlatego inżynier dźwięku, Rafał Paczkowski, zdecydował, że niektóre partie będą nagrywali osobno" - wyjaśniał tekściarz.

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak po latach wystąpią razem w duecie!

"Dumka na dwa serca" zdobyła sympatię słuchaczy w błyskawicznym tempie. Zachwyceni utworem byli nie tylko fani duetu, lecz także krytycy muzyczni. Skutkowało to wieloma nagrodami, w tym Złotą Kaczką od miesięcznika "Film", za najlepszą piosenkę filmową 50-lecia.

Edyta Górniak i Mietek Szcześniak rzadko występują razem na scenie. Ostatni raz zaśpiewali wspólnie "Dumkę" blisko dekadę temu! Widzowie Polsatu i publiczność zgromadzona w Sopocie będzie miała więc wyjątkową okazję, aby usłyszeć pamiętny utwór po latach w oryginalnym duecie!

Polsat Hit Festiwal już w maju! Kto wystąpi na hucznej imprezie w Operze Leśnej?

Tegoroczny Polsat Hit Festiwal zbliża się wielkimi krokami. Impreza organizowana w sopockiej Operze Leśnej rozpocznie się już 23 maja. Na scenie zaprezentuje się wówczas zespół Feel, który będzie hucznie świętował jubileusz swojej działalności artystycznej. Nie zabraknie także artystów, którzy w minionych 12 miesiącach królowali w rozgłośniach radiowych na terenie całej Polski. Koncert "Radiowy Przebój Roku" uświetnią Oskar Cyms i Carla Fernandez, Vix.N, Bletka i Gibbs, Wiktor Dyduła, Smolasty, Lanberry i Tribbs oraz bryska. Piątkowy wieczór zamknie Kayah, która w Operze Leśnej uczci 30. urodziny albumu "Kamień".

W sobotę, 24 maja, publiczność Opery Leśnej ponownie powróci wspomnieniami do dawnych lat - na scenie zaprezentuje się duet Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, którzy wystąpią w ramach uroczystego jubileuszu 50-lecia współpracy artystycznej. Później odbędzie się wyjątkowe widowisko, pod hasłem "Gdzie się podziały tamte prywatki". Publiczność wraz z artystami odśpiewa wówczas hity, na których wychowywały się całe pokolenia. Podczas sentymentalnego koncertu wystąpią: Wojciech Gąssowski, Doda, Roxie Węgiel, Kuba Badach, Urszula, Sidney Polak, IRA, Jamal, Gabriel Fleszar, Marcin Rozynek, Jeden Osiem L i wielu innych.

Na zakończenie sobotniej zabawy w Operze Leśnej wybrzmią wielkie przeboje Seweryna Krajewskiego. Koncert "Krajewski by Krajewski" z pewnością zachwyci słuchaczy z różnych pokoleń. Twórcom festiwalu udało się bowiem zaprosić do współpracy Sebastiana Krajewskiego - syna legendy polskiej piosenki. Specjalnie na potrzeby tego koncertu zaaranżował on na nowo znane i lubiane przeboje swojego ojca

