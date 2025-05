Wczoraj, 23 maja, w Operze Leśnej w Sopocie pojawiła się plejada polskich artystów, którzy zauroczyli zebraną w amfiteatrze publiczność, jak i widzów przed telewizorami. Masa przebojów, kultowe nazwiska, niespodzianki, szalone kostiumy, przyciągające choreografie taneczne i niezapomniane, wzruszające plebiscyty to tylko kilka elementów, które mogli obserwować widzowie Polsatu. Drugiego dnia festiwalu, czekała na nich kolejna dawka sporych emocji. Transmisję na żywo można było oglądać na antenie Polsatu od godziny 20:00.

Drugi dzień Polsat Hit Festiwalu 2025. Oto co działo się na scenie w Sopocie

Koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki" rozpoczął Wojciech Gąssowski tytułowym utworem. Przypomnijmy, iż utwór " Gdzie się podziały tamte prywatki " to pierwszy singel Wojciecha Gąssowskiego z albumu o tym samym tytule. Krążek został wydany w 1989 roku, zaś autorem słów kultowej piosenki jest Marek Gaszyński . Muzykę skomponował Ryszard Poznakowski , a reszta stała się historią, która toczy się dalej w sopockiej Operze Leśnej.

Jeden Osiem L (" Jak zapomnieć "), Kuba i Kuba (" Mój przyjacielu ", " Cykady na Cykladach "), Marcin Rozynek (" Siłacz ") i Maryla Rodowicz wraz z Ralphem Kaminskim (" Gadu Gadu ", " Nie ma jak pompa ", " Na kulawej naszej barce ", " Kolorowe jarmarki ") we wspaniałym stylu podrasowali "prywatkową" część koncertu. Nie zabrakło legendarnej " Białej armii ", którą wykonali wszyscy występujący dotychczas artyści.

Sentymentalna podróż. "Krajewski by Krajewski", czyli gwiazdy w repertuarze Seweryna Krajewskiego

Sebastian Krajewski nadał nowy błysk utworom swojego taty. Na sopockiej scenie zaprezentował swoje spojrzenie na to, co na przestrzeni lat stworzył jego ojciec. Utwór "Nie jesteś sama" zaprezentowali na scenie Andrzej Lampert i Kuba Badach, co wzruszyło zebraną w amfiteatrze publiczność. Melancholia miała swoją kontynuację w występie Meli Koteluk - artystka wykonała "Niebo z moich stron", a następnie zwolniła miejsce Markowi Napiórkowskiemu oraz Kubie Badachowi ("Uciekaj moje serce").