"Chciałem stworzyć album, który tak naprawdę powinienem był wydać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był szczyt britpopu - złota era brytyjskiej muzyki" - przyznał w oficjalnym komunikacie Robbie Williams , niegdysiejszy członek słynnego boysbandu.

Do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla - "Rocket". Do współpracy nad tym utworem Williams zaprosił gitarzystę Tony'ego Iommiego, legendę metalowej grupy Black Sabbath. To energetyczny, rockowy utwór, który łączy bębny, podniosły refren i dźwięki gitary gwiazdy heavy metalu.