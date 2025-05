Za nami dwa muzyczne dni Polsat Hit Festiwalu , pełne przebojów, występów największych gwiazd i debiutantów coraz odważniej stawiających pierwsze kroki do tego, by wkrótce podbić serca tysięcy fanów.

Na scenie w Sopocie Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz wykonali takie przeboje, jak "Być kobietą" (w duecie z Gracjaną Górką), "Odkryjemy miłość nieznaną", "Jeszcze się tam żagiel bieli" i "Dopóki śpiewam", w nieco zmienionych aranżacjach, we wsparciu orkiestry Jana Stokłosy. W piosence "Być kobietą" wokalistkę wsparła Gracjana Górka, 11-letnia finalistka programu "Must Be The Music", nadając utworowi świeżego, emocjonalnego wyrazu.