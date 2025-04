25 lipca 2025 r., na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się wyjątkowe widowisko, na które polscy fani Jennifer Lopezczekali wiele lat. Artystka powróci do naszego kraju w ramach trasy "Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025". Uczestnicy koncertu mogą spodziewać się energetycznego show, pełnego zjawiskowych układów tanecznych oraz największych przebojów z całej kariery amerykańskiej wokalistki.