Zwycięzca Eurowizji jest powiązany z Polską. "Mój szwagier robi najlepsze gołąbki"

Johannes przyznaje, że choć od finału konkursu minęło już trochę czasu, wciąż nie może uwierzyć w swój sukces. "To była długa i trudna droga, ale dołączyłem do legendarnych austriackich zwycięzców, takich jak Conchita Wurst czy Udo Jürgens" - mówił. Zwycięstwo diametralnie odmieniło jego codzienność: "Ludzie zaczęli mnie rozpoznawać na ulicy, a mój dzień stał się dokładnie zaplanowany, do czego nie mogę się jeszcze przyzwyczaić" - zdradził. Statuetka Eurowizji stoi obecnie w jego sypialni, ale planuje przenieść ją do salonu, gdzie będzie eksponowana wraz z innymi nagrodami.