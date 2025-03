Energetyczny zespół Zazula wprawił jurorów "Must Be The Music" w taneczny nastrój. "Wielkie 'tak' ode mnie"

W trzecim odcinku najnowszej edycji "Must Be The Music" wystąpił między innymi zespół Zazula, który przyniósł do studia nagraniowego masę pozytywnej energii. "Bardzo mi się podoba to, że łączycie muzykę ludową z trochę komercyjną muzyką i to wszystko gra. Wielkie tak ode mnie" - powiedział Dawid Kwiatkowski, świetnie bawiąc się do muzyki zespołu.