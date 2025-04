Kolejne problemy syna Cher. Gwiazda wymownie skomentowała

"Petycja mojej matki budzi podwójne obawy, że cierpię na jakąś chorobę psychiczną i że ledwo wiążę koniec z końcem, wykorzystując pieniądze z funduszu powierniczego do kupowania nielegalnych substancji i narażania się na śmiertelne niebezpieczeństwo" - miał mówić mężczyzna, cytowany przez "The Independent".

Jeśli chodzi o Cher, to relacje między kobietami były napięte od 2013 roku, kiedy to Elijah oświadczył się przyszłej żonie. Potwierdzał to sam mężczyzna, który w wywiadach podkreślał, że obie są silnymi kobietami i "ścierają się". W 2022 roku gwiazda miała wynająć czterech mężczyzn, których zadaniem było "usunięcie" Allmana z pokoju hotelowego w Nowym Jorku, gdzie para spotkała się, by spróbować naprawić ich związek. Wokalistka miała również nazwać związek syna "cyklem uzależnienia i kryzysów zdrowia psychicznego".