Jennifer Lopez, znana powszechnie jako J.Lo, zasłynęła tym, że urodziła się i wychowała w Bronksie, jednej z dzielnic Nowego Jorku. "On The Floor", "Jenny from the Block", "Waiting for Tonight", "If You Had My Love" to tylko jedne z wielu hitów Jennifer Lopez, które ta wypromowała. Wokalistka jest znana również z angażowania się w produkcje filmowe - "Powiedz tak", "Pokojówka na Manhattanie" i "Sposób na teściową" u boku Jane Fondy sprawiły, że artystka mogła swobodnie poruszać się w obszarze filmu, muzyki oraz produkcji. Jej uczestnictwo w projektach oznaczało sukces, więc współpraca z gwiazdą z Bronxu, na którą ta przez lata się kreowała, była jawnie pożądana.

Jennifer Lopez zmaga się ze spadkiem popularności. "Co za żenada"

Internauci zaczęli z czasem doszukiwać się niedociągnięć i sytuacji, które miałyby pogrążyć Jennifer. Od rozstań i ciągłego schodzenia się z byłym mężem, przez oskarżenia współpracowników, jakoby Lopez miała być w stosunku do nich nieprofesjonalna i niemiła, po oskarżenia o nieśpiewanie we własnych piosenkach i wykorzystywanie mniej znanych wokalistek we własnych utworach. Te wszystkie aspekty sprawiły, iż w sieci wytworzyła się narracja o zaprzestaniu kierowania jakiejkolwiek uwagi w stronę Jennifer Lopez, co poskutkowało szybkim spadkiem popularności i prestiżu.

TikToker złapał Jennifer Lopez na ulicy i zapytał, czym zajmuje się na co dzień. Wokalistka zdziwiła się, po czym odpowiedziała: "Jestem piosenkarką i artystką estradową". Przechodzień zapytał, jak kobieta ma na imię, po czym ta odpowiedziała, że Jennifer. "Co lubię w swojej pracy?! Kocham wszystko, co z nią związane" - odparła.

Internauci nie pozostawili na Jennifer suchej nitki. "Trzeba było zapytać o jej Instagrama, żeby mogła się wypromować", "Co za żenada", "Pomachała do fana w trakcie wywiadu tylko po to, żeby dać do zrozumienia swojemu rozmówcy, że jest znana", "Może to nauczy ją wreszcie pokory", "Zapatrzona w siebie" - skomentowali.

