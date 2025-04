Historia The Kelly Family sięga końcówki lat 60. Wówczas Daniel Kelly ze swoją pierwszą żoną, Joanne, opuścił USA i zamieszkał w Hiszpanii. Para wychowywała wtedy czwórkę pociech - Danny'ego, Caroline, Paula i Kathy - którym bardzo spodobało się w Europie. Niestety, niedługo po przyjeździe uczucie Daniela i Joanne wygasło, ich związek rozpadł się, a kobieta z powrotem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.

Córki i synowie zostali z ojcem w Hiszpanii, a mężczyzna prędko znalazł nową wybrankę swojego serca - była nią opiekunka jego dzieci, Barbara. Gdy na świat przyszła ich pierwsza pociecha, para zdecydowała się na ślub. Przez lata doczekali się w sumie ósemki dzieci. Wychowywali także czwórkę pociech z pierwszego małżeństwa Daniela.

W połowie lat 70. rodzina postanowiła rozpocząć muzyczną przygodę. Z początku jedynie Paul, Caroline, Danny, Kathy i John zdecydowali się na występy, zakładając grupę The Kelly Kids. Brali udział w różnego rodzaju przeglądach oraz konkursach, a także zatrudniali się na lokalnych imprezach i weselach. Niedługo później dołączyła do nich jeszcze dwójka rodzeństwa - Patricia i Jimmy. W 1978 r. dzieci namówiły także rodziców, aby spróbowali swoich sił na scenie, przeradzając się w The Kelly Family.

Rodzinny zespół The Kelly Family wyruszył na podbój Europy

Część dzieciaków grała na gitarze, a inni uczyli się gry na skrzypcach, akordeonie oraz innych instrumentach. Początkowo zespół odnosił sukcesy jedynie w Hiszpanii, lecz po pewnym czasie rodzina stwierdziła, że jest gotowa na podbój innych krajów Europy. Od grupy odłączył się jednak Danny, najstarszy syn Daniela, który nie miał ochoty rozwijać dalej swojej muzycznej kariery.

Pierwsza trasa koncertowa The Kelly Family rozpoczęła się w 1976 r. - jeszcze zanim rodzice dołączyli do dzieciaków na scenie. Tournee obejmowało Włochy, Austrię, Irlandię, Niemcy oraz Holandię i trwało przez wiele lat. Dzięki temu rodzina miała okazję mieszkać we wszystkich tych krajach i poznawać lokalną kulturę, tradycje oraz języki. Z powodu nieustannych podróży i niemalże koczowniczego trybu życia, dzieci Daniela i Barbary nigdy nie uczęszczały do szkoły - uczone były w domu.

The Kelly Family sporo koncertowali, jednak środki finansowe z występów nie zawsze wystarczały im na życie. Zdarzało się, że występowali na ulicy, aby zdobyć pieniądze na wyżywienie. Choć rodzina Kellych nie należała do zamożnych, koczowniczy tryb życia i scena zapewniały im spełnienie. W najtrudniejszych czasach ludzie chętnie nieśli im pomoc, dając pieniądze lub jedzenie.

W 1977 r. grupa podpisała wielki kontrakt płytowy, dzięki któremu mieli możliwość wydać swój pierwszy singiel - "Who'll Come With Me". Piosenka okazała się głośnym przebojem, lecz The Kelly Family znaleźli się u szczytu swojej popularności dopiero w latach 90.

Wielka tragedia w rodzinie Kellych. Zdążyli nagrać z matką ostatni świąteczny album

Gdy rodzina mieszkała w Irlandii, na świat przyszedł kolejny syn Daniela i Barbary - Michael Patrick. W 1981 r. pojawiła się jeszcze Maite, lecz rodzicom i rodzeństwu nie było dane nacieszyć się z jej narodzin. Członkowie Kelly Family dowiedzieli się wówczas, że matka choruje na raka piersi. Kobieta długo próbowała pokonać chorobę, lecz bezskutecznie. Niedługo po diagnozie urodziła jeszcze syna - Angelo - a później zmarła, żegnając się ze światem w słonecznej Hiszpanii.

Dwa tygodnie przed śmiercią matki rodzina zdecydowała się nagrać wyjątkowy projekt, zatytułowany "Christmas All Year". Świąteczny album był bowiem wielkim marzeniem Barbary. Niedługo po jej odejściu w zespole The Kelly Family nastąpił kryzys. Caroline zrezygnowała z dalszych występów i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła studia medyczne i karierę pielęgniarki.

The Kelly Family w 1989 r. podczas występu w Niemczech

Pozostali członkowie grupy przenieśli się do Francji, gdzie często zdarzało im się grać na stacjach metra. Nagrali wówczas także jeden ze swoich największych hitów w języku francuskim - "Une famille c'est une chanson". Pod koniec lat 80. kupili statek, na którym zamieszkali. To na nim nakręcili swój pierwszy teledysk do piosenki, która nosiła tytuł inspirowany nazwą łodzi - "Sean O'Kelly".

W 1990 r. jedna z córek Daniela z pierwszego małżeństwa - Kathy - poślubiła swojego francuskiego wybranka serca. Dwa lata później na świat przyszedł syn zakochanych, Sean. Kathy nie chciała rezygnować z rodzinnych występów i pojawiała się na scenie niemalże do ostatniego dnia ciąży.

Niedługo później rodzinę spotkało kolejne nieszczęście - ojciec doznał rozległego udaru i został sparaliżowany. Dzieci samodzielnie zajęły się wówczas karierą zespołu. Priorytetem były dla nich koncerty w Niemczech. Grupa The Kelly Family zaczęła odnosić pokaźne sukcesy - szczególnie ich krążki "Street Life" i "Wow" stały się popularne wśród słuchaczy, a "No Lies" osiągnęło status radiowego przeboju. Rodzinną formację coraz częściej zapraszano do telewizji i na wielkie koncerty, dzięki czemu ich sława błyskawicznie rosła.

Lata 90. okazały się wielkim sukcesem dla The Kelly Family

Momentem kulminacyjnym kariery The Kelly Family był rok 1994, kiedy muzycy oddali w ręce słuchaczy krążek "Over The Hump". Płyta została sprzedana w gigantycznym nakładzie 5 mln kopii w całej Europie. Piosenka "An Angel" trafiła na szczytowe miejsca większości list przebojów na Starym Kontynencie. Daniel powrócił do zdrowia i coraz częściej pojawiał się na scenie ze swoimi dziećmi.

Kolejny album - "Almost Heaven" - powtórzył sukces poprzednika. Pochodzący z płyty singiel "I Can't Help Myself" trafił na pierwsze miejsca list przebojów w ośmiu krajach. Wielkie sukcesy na rynku muzycznym pozwoliły rodzinie zarobić nieco więcej pieniędzy, dzięki czemu zakończyli koczowniczy tryb życia i osiedli w Irlandii, gdzie zamieszkali na zamku East Grove.

W latach 90. zespół The Kelly Family dawał niezapomniane koncerty i odnosił sukcesy sprzedażowe, jednak w życiu prywatnym rodziny nie brakowało problemów. Jimmy wyniósł się z domu i poślubił Irlandkę, lecz ich małżeństwo nie potrwało zbyt długo. Mężczyzna przeszedł kryzys i postanowił spędzić rok w klasztorze. W tym czasie na jego miejsce w zespole przyjęto kuzyna - Adama Kelly'ego.

Patricia przeszła trudny okres choroby, znalazła miłość i zrezygnowała na pewien czas z występów. Paddy rozstał się ze swoją długoletnią ukochaną, przez co nie mógł poradzić sobie z otaczającą go rzeczywistością. Chciał nawet targnąć się na swoje życie. Pomogła mu jednak półtoraroczna terapia. Maite opuściła w międzyczasie rodzinę i wyjechała do USA na studia, a Kathy oraz John opuścili szeregi rodzinnego zespołu.

Reaktywacja The Kelly Family. Zespół nie odniósł już tak dużego sukcesu, jak w latach 90.

W 2002 r. nastąpiła reaktywacja The Kelly Family - zespół zaproponował piosenkę, która miała ich zdaniem spore szanse w konkursie Eurowizji. Rodzinna grupa chciała reprezentować Niemcy w międzynarodowej rywalizacji, jednak tamtejsi widzowie zdecydowali inaczej. Zespół zajął czwarte miejsce w preselekcjach i nie został wybrany.

Członkowie The Kelly Family: Barby, Maite, Patricia, Kathy i Paddy

Minęło kilka miesięcy, a Daniel doznał kolejnego udaru, którego nie udało mu się przeżyć - zmarł w wieku 71 lat. Dzieci postanowiły oddać hołd ojcu i wciąż działały muzycznie w szeregach The Kelly Family. Dwa lata później w ręce fanów oddali nowy album, zatytułowany "Flip a Coin". Grupa powróciła na listy przebojów w niektórych krajach, lecz nigdy nie udało im się powtórzyć sukcesu, który odnieśli w latach 90.

W kolejnych latach członkowie grupy nieustannie rozchodzili się i schodzili, część muzyków rezygnowała z występów na rzecz spełniania się w innych zawodach, a jeszcze inni próbowali swoich sił solo. W 2017 r. rodzina zjednoczyła siły i wydała jeszcze jeden krążek - "We Got Love". Płyta zadebiutowała na szczycie listy przebojów w Niemczech i pokryła się pięciokrotną platyną. Zespół ruszył także w kilka tras koncertowych, które okazały się wielkim sukcesem - były niemalże w całości wyprzedane. W 2018 i 2020 r. The Kelly Family zawitali do Polski, gdzie bawili się do swoich największych przebojów wraz z naszą publicznością. Ostatnim wydawnictwem grupy jest świąteczna płyta "Christmas Party" z 2022 r.

Co po latach dzieje się u członków The Kelly Family?

Po latach niektórzy członkowie The Kelly Family wciąż rozwijają swoje kariery solowe. Paddy, który uważany był przez wielu za lidera rodzinnej grupy, powrócił na scenę jako Michael Patrick Kelly i odnosi spore sukcesy na rynku międzynarodowym. Po epizodzie życia w zakonie i studiów filozoficznych oraz teologicznych, odkrył, że jego przeznaczeniem nadal jest muzyka.

Piosenką "Beautiful Madness" podbił serca słuchaczy w wielu europejskich krajach, w tym także w Polsce. Artysta miał okazję kilkukrotnie występować nad Wisłą - m.in. na sylwestrowej imprezie w Polsacie czy podczas Pol'and'Rock Festiwalu w 2024 r. Na 2026 r. zapowiedział kolejne dwa koncerty w naszym kraju! Michael Patrick Kelly wystąpi w Gliwicach (4 maja), a także w Warszawie (5 maja), gdzie zaprezentuje pełny przekrój swoich największych hitów z pięciu solowych albumów.

Drugą członkinią rodzinnego zespołu, której udało się odnieść solowy sukces, jest Maite Kelly. Piosenkarka opuściła skład The Kelly Family, aby wyruszyć w podróż po Afryce, a po powrocie postanowiła samodzielnie rozwijać się muzycznie. Jej EP-ka "The Unofficial Album" zrobiła furorę szczególnie wśród niemieckiej publiczności. Artystka wykorzystała wówczas swoje pięć minut i dzięki temu do dziś pojawia się w programach telewizyjnych, nagrywa piosenki i projektuje ubrania. W Niemczech może poszczycić się statusem prawdziwej gwiazdy.

