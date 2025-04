Muzyk zarobi w pół godziny więcej niż niejeden Polak w parę miesięcy! Stawka za występ zwala z nóg

Występy Smolastego to istna mieszanka muzycznej energii, tanecznych rytmów i niezapomnianej atmosfery. Jego koncerty przyciągają tłumy nie tylko ze względu na znane przeboje, które z miejsca wpadają w ucho, ale też dzięki autentycznej więzi, jaką nawiązuje z publicznością. Artysta prezentuje zarówno swoje solowe utwory, jak i pojawia się na scenach popularnych wydarzeń telewizyjnych oraz festiwali. Co ciekawe, raper z chęcią przyjmuje także zlecenia na bardziej kameralne eventy, takie jak prywatne przyjęcia urodzinowe. Jednak cena za takie muzyczne spotkanie potrafi zaskoczyć.

Ile kosztuje zaproszenie Smolastego na urodzinowe show? Choć niektórym kwota może wydać się wygórowana, trzeba pamiętać, że Norbert Smoliński, bo tak naprawdę nazywa się artysta, jest dziś jedną z topowych postaci polskiej muzyki popularnej - obok takich gwiazd jak sanah czy Dawid Podsiadło . Jego utwory od miesięcy królują na listach przebojów, a harmonogram koncertowy jest niemal w całości zarezerwowany. Jak ujawnia autor kanału "Sprawdzam Jak", organizacja 35-minutowego występu Smolastego na prywatnej imprezie to wydatek rzędu 35 tysięcy złotych . Oznacza to, że każda minuta jego obecności na scenie kosztuje tysiąc złotych. Co więcej, organizator musi zapewnić profesjonalne nagłośnienie - zwykłe głośniki nie wystarczą.

Muzyczna droga Smolastego to nie tylko klubowe bangery i letnie hity. Jego twórczość ewoluowała na przestrzeni lat, łącząc elementy R&B, popu i nowoczesnego hip-hopu. Jego albumy, takie jak " Ghetto Playboy " (2022) czy wcześniejsze " Fake Love " (2018) i " Pełnia " (2020), udowodniły, że artysta nie boi się eksperymentować z brzmieniem i narracją tekstów. Krytycy muzyczni podkreślają, że Smolasty z powodzeniem balansuje między komercyjnym sukcesem a autentycznością artystyczną, trafiając do szerokiej publiczności bez utraty własnego stylu. Współprace z czołowymi postaciami sceny - jak Doda , Ewa Farna czy Young Igi - dodatkowo potwierdzają jego status jednego z najważniejszych reprezentantów współczesnej polskiej muzyki miejskiej.

Smolasty nieprzerwanie utrzymuje się w ścisłej czołówce artystów młodego pokolenia. Jego najnowsze single, takie jak "Połowa mnie" z Sylwią Grzeszczak czy wcześniejsza "Herbata z Imbirem" , to przykłady utworów, które łączą chwytliwe melodie z emocjonalnymi tekstami. Dzięki wyrazistej osobowości scenicznej i umiejętnemu wyczuciu trendów, artysta na dobre zapisał się w pejzażu polskiej muzyki mainstreamowej i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić.