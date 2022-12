Spotify Wrapped 2022: Czego Polacy słuchali najczęściej?

Nie jest wielkim zaskoczeniem, że w Polsce królowali rodzimi wykonawcy, którzy w podsumowaniu najpopularniejszych artystów zajęli pierwsze 24 miejsca! Dopiero na 25. pozycji znalazł się Kanadyjczyk The Weeknd ( posłuchaj! ), który w zestawieniu światowym uplasował się na najniższym miejscu podium.

W pierwszej piątce w Polsce doszło do niewielkich roszad - Mata ( sprawdź! ) po ubiegłorocznym sukcesie tym razem znalazł się na 3. miejscu. Drugą pozycję utrzymała sanah ( posłuchaj! ), a liderem został raper White 2115 (w 2021 r. był czwarty). Co ciekawe, na siódmym miejscu znalazł się kolektyw 2115, którego jednym z członków jest właśnie White 2115, razem z Bedoesem, @atutowym i Abelem de Jongiem.

Poza wokalistką sanah całe polskie Top 10 tworzą raperzy. Przedstawiciele hip hop licznie okupują też dalsze miejsca, a polskimi rodzynkami w czołówce są tylko Dawid Podsiadło (15.), Vito Bambino (46.) i Daria Zawiałow (47.).

Na świecie po raz kolejny stanowisko lidera utrzymał niezwykle popularny w latynoskich krajach Bad Bunny - nic w tym dziwnego, w zestawieniu najpopularniejszych piosenek w czołowej dziesiątce znalazły się aż trzy utwory z jego udziałem ( posłuchaj! ).

Numerem 1 w zestawieniu utworów został "As It Was" w wykonaniu Harry'ego Stylesa ( posłuchaj! ). Ta piosenka z kolei zamyka polskie Top 10.

Ciekawym przypadkiem jest pozycja numer 10 na światowej liście. Mowa o "Running Up That Hill" Kate Bush ( posłuchaj! ) - to piosenka pierwotnie wydana w 1985 r., a drugie życie dał jej serial "Stranger Things".



Spotify Wrapped 2022 w Polsce - najpopularniejsi wykonawcy:

1. White 2115

2. sanah

3. Mata

4. SB Maffija

5. Oki

6. Young Igi

7. 2115

8. Malik Montana

9. Żabson

10. Kukon

Spotify - najpopularniejsze utwory 2022 r. w Polsce:

1. SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115, Pedro - "Lawenda"

2. Mr. Polska, Abel De Jong - "Złote Tarasy"

3. Malik Montana, DaChoyce, SRNO - "Jetlag" (feat. The Plug)

4. sanah, Dawid Podsiadło - "ostatnia nadzieja"

5. Mata, Trooh Hippi - "Szafir"

6. Oki, Nolyrics Beats - "Jakie to uczucie?"

7. sanah, Kwiat Jabłoni - "Szary świat"

8. White 2115 - "RiRi"

9. Oki, Nolyrics Beats - "Jeżyk!"

10. Harry Styles - "As It Was"

Spotify - najpopularniejsi wykonawcy na świecie:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Ed Sheeran

6. Harry Styles

7. Justin Bieber

8. Kanye West

9. Eminem

10. Rauw Alejandro

Spotify Wrapped 2022 - najpopularniejsze piosenki roku:

1. Harry Styles - "As It Was"

2. Glass Animals - "Heat Waves"

3. Justin Bieber, The Kid LAROI - "Stay"

4. Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

5. Bad Bunny - "Titi Me Preguntó"

6. Elton John, Dua Lipa, PNAU - "Cold Heart - PNAU Remix"

7. Imagine Dragons, JID - "Enemy"

8. Bizzarap, Quevedo - "Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52"

9. Bad Bunny, Bomba Estereo - "Ojitos Lindos"

10. Kate Bush - "Running Up That Hill".