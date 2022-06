Drugą młodość przeżywa utwór "Running Up That Hill" (sprawdź) , który po premierze okazał się drugim największym hitem w karierze Kate Bush. Utwór był pierwszym singlem z albumu artystki zatytułowanego "Hounds of Love". Pierwotnie miał nosić tytuł "A Deal with God" ("Umowa z Bogiem"), ale został później zmieniony. Wytwórnia obawiała się, że za sprawą planowanego tytułu piosenka znajdzie się na czarnej liście w religijnych krajach takich jak Włochy, Francja czy Australia.

Teraz, po ponad 35 latach od premiery, piosenka "Running Up That Hill" zajmuje pierwsze miejsce na liście Top 10 najpopularniejszych utworów na iTunes. Drugie miejsce zestawienia zajmuje piosenka "Hold My Hand" w wykonaniu Lady Gagi, która rozgłos również zawdzięcza popularnej produkcji - w tym przypadku mowa o filmie "Top Gun: Maverick", z którego pochodzi. Soundtrack z "Top Gun: Maverick" zajmuje z kolei pierwsze miejsce najpopularniejszych albumów na iTunes. Soundtrack z czwartego sezonu "Stranger Things" zajmuje tam piąte miejsce.

Utwór "Running Up That Hill" po raz pierwszy można usłyszeć już w premierowym odcinku czwartego sezonu "Stranger Things". Na walkmanie słucha go jedna z bohaterek serialu, grana przez Sadie Sink, Max. W późniejszych odcinkach utwór Kate Bush dosłownie ratuje jej życie.

Nagły wzrost popularności piosenki skomentowała na swojej stronie internetowej sama artystka.

"Być może słyszeliście, że na Netfliksie ukazała się pierwsza część fantastycznego, trzymającego w napięciu nowego sezonu 'Stranger Things'. Znalazła się w nim utwór 'Running Up That Hill', który zyskała zupełnie nowe życie dzięki młodym fanom, którzy kochają ten serial. Ja też go uwielbiam!" - pisze Kate Bush.

"Dzięki temu piosenka jest notowana na listach przebojów na całym świecie, a na brytyjskiej liście przebojów znalazła się na pozycji 8. To wszystko jest naprawdę ekscytujące! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłynęli na ten sukces. Z niecierpliwością czekam na dalszą część serialu, która ukaże się w lipcu" - cieszy się wokalistka.

