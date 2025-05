The Beatles to bezsprzecznie jeden z najbardziej wpływowych i najpopularniejszych zespołów w historii muzyki. Droga na szczyt i historie życia każdego z członków grupy były wielokrotnie opowiadane w filmach fabularnych czy dokumentach (m.in. "John Lennon. Chłopiec znikąd", "Backbeat", "Let It Be" czy "Yesterday"), lecz żaden z reżyserów nie sięgnął jeszcze po oficjalną biografię.