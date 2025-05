Kelly Hansen żegna się z Foreigner po 20 latach. Znamy jego następcę!

Podczas występu na żywo w finale The Voice U.S., 64-letni Hansen wraz z zespołem wykonał klasyk "Feels Like the First Time", po czym zwrócił się do publiczności ze wzruszającym oświadczeniem:

"Po 20 magicznych latach na froncie tego zespołu, to będzie mój ostatni rok z Foreigner. Pod koniec tego lata usłyszycie nowy, wspaniały głos - mojego przyjaciela, Luisa Maldonado".

Chwilę później na scenie pojawił się sam Maldonado, który wspólnie z Hansenem wykonał legendarne utwory "Juke Box Hero" oraz "I Want to Know What Love Is", symbolicznie przejmując rolę wokalisty zespołu.

Szczere słowa uznania i dumy

W osobnym oświadczeniu Hansen podkreślił, jak wielkim zaszczytem było dla niego śpiewanie w Foreigner:

"Bycie głosem Foreigner to jeden z największych honorów w moim życiu. Nadszedł jednak czas, by przekazać mikrofon dalej. Luis ma głos, energię i duszę, by nieść te piosenki w przyszłość. Jestem dumny, że to właśnie jemu mogę przekazać tę pałeczkę".

Przypomnijmy, że Kelly Hansen dołączył do Foreigner w 2005 roku, zastępując wokalistę i współzałożyciela zespołu, Lou Gramma. Luis Maldonado jest członkiem grupy od 2021 roku, początkowo jako gitarzysta.

Uznanie od założyciela zespołu - Micka Jonesa

Mick Jones, jedyny obecny członek oryginalnego składu Foreigner, nie krył podziwu dla Hansena:

"Kelly Hansen to jeden z najlepszych frontmanów w naszym środowisku muzycznym. Przez ostatnie 20 lat tchnął nowe życie w nasze utwory".

Dodał też kilka słów o następcy:

"Życzę Kelly'emu wiele szczęścia po letniej trasie i z radością witam Luisa w nowej roli. To ja wybrałem go jako gitarzystę i już wtedy pokazał, że potrafi także wspaniale śpiewać, co udowodnił podczas koncertów w Ameryce Południowej. Teraz to on poprowadzi nas ku nowym sukcesom".

Niepewność co do ostatniego koncertu Hansena

Choć wiadomo, że Kelly Hansen pożegna się z zespołem po tegorocznej trasie, nie podano jeszcze daty jego ostatniego występu. Foreigner ma zaplanowane koncerty na cały rok, więc fani będą mieć jeszcze okazję, by zobaczyć legendę na scenie.

