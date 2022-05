Premiera filmu "Top Gun: Maverick" w kinach już 27 maja.

Utwór został napisany specjalnie do filmu i będzie go można usłyszeć w różnych momentach dzieła. Za produkcję nagrania "Hold My Hand" odpowiadają Lady Gaga ( posłuchaj! ) i BloodPop, których wspomagał Benjamin Rice. Ponadto, filmowa wersja piosenki wzbogacona została o produkcję i aranżację Harolda Faltermyera i Hansa Zimmera.

Dla Lady Gagi "Hold My Hand" to powrót do piosenek filmowych. Przypomnijmy bowiem, że gwiazda odpowiadała za utwory, które znalazły się na soundtracku filmu "Narodziny gwiazdy" (2018). Ścieżka muzyczna zapewniła artystce Oscara, dwie nagrody Grammy, statuetkę BAFTA, Złoty Glob oraz wyróżnienie Critics' Choice.

"Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele specgrupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie 'Rooster', synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim 'Goose', który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji" - czytamy w zapowiedzi filmu.

Przypomnijmy, że pierwszą część "Top Gun" z 1986 r. promowała ballada "Take My Breath Away" w wykonaniu grupy Berlin. Piosenka zdobyła m.in. Oscara i Złoty Glob.