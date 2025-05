Nagrania EP-ki "The Rot Beneath" odbyły się w goeteborskim studiu Welfare, po raz kolejny pod okiem Pera Stålberga, który odpowiadał również za miks. Masteringiem w Audiolord Mastering ponownie zajął się Johan Reivén. Okładkę, zgodnie z tradycją, stworzyło szwedzkie Illusive Illustration.

Grand Cadaver: "The Rot Beneath" - hymn o upadku ludzkości

"Skuteczny, ostry jak brzytwa death metal zawarty na 'The Rot Beneath' opiera się na uchu do melodii, które kluczowi członkowie Grand Cadaver pielęgnują w sobie od czterech dekad. Grand Cadaver nie udają kogoś, kim nie są, i na tym to polega" - czytamy.

Wizytówką EP-ki "The Rot Beneath" jest utwór tytułowy, który właśnie trafił do sieci.

"Gdy spojrzeć na dzisiejszą sytuację na świecie, ciężko nie popaść w zwątpienie. Szaleństwo, śmierć, wojna, korupcja, polaryzacja. To daje do myślenia, wszak kim jesteśmy, jeśli nie przyczyną tego problemu? Czyż nie staliśmy się zgnilizną spod spodu? Ten utwór to hymn o upadku ludzkości" - o ponurym przesłaniu singla "The Rot Beneath" napisali Szwedzi.

Premierowej kompozycji "The Rot Beneath" Grand Cadaver możecie posłuchać poniżej:

"Blood-Red Banner", "The Rot Beneath", "Endless Dead" i "Darkened Apathy" - to tytułu utworów, które znajdziemy na świeżym dokonaniu szwedzkich deathmetalowców.

Nowa EP-ka Grand Cadaver będzie mieć swą premierę 15 sierpnia. Jej wydaniem, podobnie jak wcześniejszych materiałów szwedzkiego kwintetu, zajmie się rodzima Majestic Mountain Records (cyfrowo, na winylu oraz w wersji CD).

Grand Cadaver - pomiędzy brutalnym oldskulem a melodyjną swadą

Przypomnijmy, że powstały w 2020 roku Grand Cadaver tworzą jedni z najbardziej doświadczonych muzyków szwedzkiej sceny metalowej, czyli gitarzysta Stefan Lagergren, założyciel i były członek Treblinki / Tiamat; znany z Dark Tranquillity basista Christian Jansson; gitarzysta Alex Stjernfeldt; perkusista Daniel Liljekvist, niegdysiejszy wieloletni bębniarz Katatonii; oraz wokalista Mikael Stanne, frontman The Halo Effect, kolejnej szwedzkiej supergrupy, i Dark Tranquillity - pionierów (wraz z At The Gates i In Flames) melodyjnego death metalu z Goeteborga.

Warto dodać, iż mimo muzycznych proweniencji członków formacji, brzmienie Grand Cadaver nie zamyka się w ramach melodyjnego death metalu, będąc raczej wypadkową oldskulowej surowości sztokholmskich protoplastów death metalu (na czele z Nihilist / Entombed, Dismember, Treblinką / Tiamat i Unleashed) oraz chwytliwością tzw. goeteborskiego brzmienia. W coraz mroczniejszym i cięższym brzmieniu Grand Cadaver nie brakuje też doommetalowych inklinacji, czego dowody znajdziemy na "Deities Of Deathlike Sleep" - drugim albumie zespołu z 2023 roku.

Mietek Szcześniak o duecie z Edytą Górniak: Pięknie trafić pod strzechy Interia.pl INTERIA.PL