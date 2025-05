Para młoda poznała się na samym początku 2022 r. Piosenkarka rozpoczęła wówczas prace nad albumem "Holy Fvck" , a Jutes dołączył do niej w studiu. Współpraca doprowadziła do powstania tekstów piosenek "Substance", "Happy Ending" i "City of Angels" , a następnie zaowocowała przyjaźnią.

"Najpierw zostaliśmy przyjaciółmi. Po kilku miesiącach wyznaliśmy sobie uczucia i zaczęliśmy randkować" - wyjawiła Demi Lovato w programie "The Morning Mash Up".

Demi Lovato i Jutesa połączyła zarówno miłość do muzyki, jak i podobne doświadczenia życiowe. Oboje artystów zmagało się w trakcie swojej kariery z trudnościami dotyczącymi uzależnień. Szalone życie w show-biznesie sprawiło, że Lovato przez wiele lat próbowała odstawić alkohol i nielegalne substancje. Latem 2018 r. trafiła nawet do szpitala z powodu przedawkowania.

"Promyk nadziei pojawił się dopiero wtedy, gdy podjęłam pracę nad sobą. Zaczęłam cieszyć się z małych rzeczy, co było mi obce. Musiałam ciężko pracować nad swoją trzeźwością, co odkładałam przez zbyt długi czas" - zdradziła gwiazda w dokumentalnej serii "Demi Lovato: Dancing with the Devil".