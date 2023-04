O czym jest jego piosenka? Widzowie TVN nie wierzyli, że powiedział to na antenie!

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995. 22 kwietnia odbyła się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Fryderyk Festiwal, podczas której poznaliśmy tegorocznych laureatów. Rozdanie nagród odbyło się w tym roku w Gliwicach.

Na scenie zaprezentowali się m.in. Sara James, Julia Wieniawa, Ania Leon, Zalia, Rubens, Szczyl, Brodka, Doda, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Lanberry i Bovska, Mrozu, Smolasty, Grzegorz Hyży oraz zespoły T.Love, Feel, Rita Pax, Me and That Man i Behemoth.

Fryderyki 2023: Mrozu nagrał Album Roku Pop. Doda komentuje

W tym roku podczas gali triumfował Mrozu, który zgarnął nagrody w kategoriach Producent/Producentka/Team Producencki Roku, Autor/Autorka/Team Autorski, Artysta Roku, Album Roku Pop oraz Utwór Roku za zaśpiewany z Vito Bambino przebój "Za Daleko".

Podczas odbierania tej ostatniej nagrody, Mrozu i wokalista Bitaminy nie kryli radości.

"Dziękuję, bo to jest dla ciebie historyczny wieczór i cieszę się, że jakkolwiek mogę w tym brać udział" - mówił Vito Bambino.

Dość nieoczekiwanie Mrozu postanowił zdradzić, o czym opowiada piosenka.

"Ostatnio było święto, które nazywa się 420. Ta piosenka jest o miłości, ale ma też drugie dno i to jest miłość do magicznej rośliny. Teraz zagadka się rozwiązała. 'Z każdą chmurą jestem bliżej nieba'. Dziękuję Vito Bambino, dziękuję Fryderyki" - powiedział na antenie podczas transmisji w TVN.

20 kwietnia obchodzi się nieoficjalne święto entuzjastów konopi, nazywane jako 420.

Fryderyki 2023 - kto otrzymał nagrody?

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI - Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - "70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 'Śląsk' im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA - sanah - "sanah śpiewa Poezyje"

ALBUM ROKU JAZZ - Michał Barański - "Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ - Andrzej Gondek



ALBUM ROKU BLUES - Maja Kleszcz - "B.L. ues"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA - Skalpel - "Origins"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA - Brodka - "Sadza"

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA - Hania Rani - "Venice - Infinitely Avantgarde"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA - Różni wykonawcy - "The Best of Studio Filmów Rysunkowych"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU - Mrozu

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU - Mrozu / Arek Sitarz

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE - Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka - "Ostatnia prosta"

TELEDYSK ROKU - Brodka za Brodka - "Sadza"

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU - MIOUSH x Zespół "Śląsk"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE - Dawid Podsiadło - "Leśna Muzyka"

ALBUM ROKU POP - Mrozu - "Złote bloki"

ALBUM ROKU HIP HOP - Szczyl, Magiera - "8171"

ARTYSTKA ROKU - sanah

ARTYSTA ROKU - Mrozu

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU - Sara James

ALBUM ROKU INDIE POP - Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - "Amore assoluto per Ennio"

ALBUM ROKU ROCK - Dezerter - "1986 Co będzie jutro?"

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU - Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

UTWÓR ROKU - Mrozu feat. Vito Bambino - "Za daleko"

ARTYSTA ROKU JAZZ - Michał Barański

ALBUM ROKU METAL - Behemoth - "Opvs Contra Natvram".