Jest młodsza od jego córki, a dzieli ich 46 lat. Nazywa go "miłością swojego życia"

Powiedzieć, że Jimmy Page jest ikoną rockowej gitary, to zdecydowanie za mało. Swoje pierwsze kroki w roli sesyjnego muzyka stawiał na początku lat 60. (u boku m.in. The Who, Marianne Faithful, The Rolling Stones, Vana Morrisona & Them, Petuli Clark i Joe Cockera), by później dołączyć do The Yardbirds (ze względu na skład wypadałoby określić ich wprost supergrupą), a od końca lat 60. przez nieco ponad dekadę współtworzył Led Zeppelin.

Formacja do dziś cieszy się statusem legendy rocka. Według różnych szacunków brytyjski kwartet sprzedał między 200 a 300 mln płyt, co daje mu miejsce w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się artystów wszech czasów obok The Beatles, Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, Madonny i Pink Floyd.

Jimmy'ego Page'a jako główne źródło inspiracji wymieniała cała czołówka współczesnego rocka i metalu, wśród nich m.in. Eddie Van Halen, Angus Young (AC/DC), Slash (Guns N' Roses), Joe Satriani, Ace Frehley (eks-Kiss), John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), James Hetfield i Kirk Hammett (Metallica), Dave Mustaine (Megadeth), Joe Perry (Aerosmith), Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera), Jerry Cantrell (Alice In Chains) czy Mike McCready i Stone Gossard z Pearl Jam.

"Jest jednym z najlepszych twórców w historii rocka" - podkreśla Brian May, gitarowa podpora Queen.

Robert Plant (wokal), Jimmy Page (gitara), John Paul Jones (bas) i John "Bonzo" Bonham (perkusja) - to ta czwórka jest odpowiedzialna za takie klasyki, jak m.in. "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love", "Kashmir", "Since I've Been Loving You", "Dazed and Confused" czy "No Quarter".

Imponującą karierę kwartetu przerwała śmierć pierwowzoru słynnego "Zwierzaka" z "Muppetów". 24 września 1980 roku John Bonham wypił 40 kieliszków (!!!) wódki. Niektóre źródła twierdzą, że perkusiście wystarczyło na skonsumowanie dwóch litrów "czystej" około 4 godzin.

Po śmierci Johna Bonhama zespół dał tylko jednorazowe krótkie występy podczas Live Aid w Filadelfii w 1985 r. (z udziałem dwóch perkusistów: Phila Collinsa z Genesis i Tony'ego Thompsona z Chic oraz basisty Paula Martineza), koncertu z okazji 40-lecia Atlantic Records w 1988 r. (za bębnami zasiadł Jason Bonham, syn "Bonzo") oraz wprowadzenia Led Zeppelin do Rockandrollowego Salonu Sław w 1995 r. (wśród gości m.in. Jason Bonham, a także Steven Tyler i Joe Perry z Aerosmith, Neil Young i Michael Lee, wspierający na perkusji duet Page & Plant).

Pełny koncert po śmierci Bonhama dali tylko raz - 10 grudnia 2007 r. w O2 Arena w Londynie podczas charytatywnego Ahmet Ertegun Tribute Concert poświęconego pamięci zmarłego współzałożycielowi i szefowi wytwórni Atlantic, odpowiedzialnego za podpisanie kontraktu płytowego z Led Zeppelin. Na perkusji ponownie zespół wsparł Jason Bonham.

W latach 90. gitarzysta połączył siły z wokalistą Whitesnake Davidem Coverdale'em (płyta "Coverdale/Page" promowana była tylko kilkoma koncertami w Japonii i nie przyniosła dalszego ciągu), a także z Robertem Plantem (pamiętny występ z cyklu "MTV Unplugged" i premierowy album "Walking into Clarksdale"). Choć co jakiś czas brał udział w różnych projektach, od dłuższego czasu spełnia się w roli muzycznego kustosza spuścizny Led Zeppelin.



Mimo kilku propozycji (w mediach przewijały się informacje o ofercie wartej 500 mln funtów za 35 koncertów) Led Zeppelin nie wrócił już na scenę. Najbardziej oporny miał być Robert Plant, który z powodzeniem od lat działa solo, a także w duecie z Alison Krauss.

80-letni obecnie gitarzysta przez długi czas był także jednym z symboli hulaszczego życia, którego naczelnym hasłem jest "sex, drugs and rock'n'roll".

Na początku lat 60. związany był z amerykańską wokalistką Jackie DeShannon, znaną z przebojów "What the World Needs Now Is Love" i "Put a Little Love in Your Heart". To właśnie ona miała być inspiracją dla utworu "Tangerine" Led Zeppelin.

Page później przez ponad dekadę był partnerem francuskiej modelki Charlotte Martin, którą nazywał "swoją damą". Razem mają 53-letnią obecnie córkę Scarlet Page, która pracuje jako fotografka.

W latach 70. głośno było o wieloletniej relacji rockmana z Lori Mattix, nastoletnią groupie, która miała utrzymywać też intymne kontakty z m.in. Davidem Bowiem i Mickiem Jaggerem z The Rolling Stones. Lori poznała bohatera tego tekstu, gdy miała raptem ok. 14 lat. Sam Page nie obnosił się z tą znajomością, bojąc się aresztowania za seks z nieletnią.

Mattix postanowiła zerwać ich związek, gdy zastała muzyka w łóżku z Bebe Buell, niewiele starszą modelką "Playboya", która z kolei romansowała również z m.in. Mickiem Jaggerem, Iggym Popem, Davidem Bowiem, Elvisem Costello i Stevenem Tylerem z Aerosmith (ich przelotna przygoda zaowocowała urodzeniem późniejszej aktorki Liv Tyler).

Gitarzysta Led Zeppelin był dwukrotnie żonaty: z modelką i kelnerką Patricią Ecker (1986-95) i Jimeną Gómez-Paratchą (rozwiedli się w 2008 r.). Z Ecker ma syna Jamesa Patricka (ur. 1988), z kolei poznana w Brazylii Jimena urodziła mu córkę Zofię Jade (ur. 1997) i syna Ashena Josana (ur. 1999). Page zaś adoptował najstarszą córkę Jimeny - Janę (ur. 1994).



Od 2014 r. gitarzysta związany jest z młodszą od niego o 46 lat aktorką i poetką Scarlett Sabet. W 2019 r. wypuściła mówioną płytę "Catalyst", którą wyprodukował właśnie Jimmy Page. "Miłość mojego życia, magiczny człowiek, którego wszyscy kochają" - mówi Scarlett o swoim ukochanym.