Najlepsze płyty 2019 roku według redakcji Interii

Oto nasze zestawienie!

W 2019 roku oceniliśmy 162 albumy i to właśnie spośród nich w głosowaniu wyłoniliśmy najlepsze płyty ostatnich 12 miesięcy. Poniżej możecie zapoznać się z najlepszymi polskimi i zagranicznymi wydawnictwami według naszych dziennikarzy.



TOP 10 Polska:

10. Zamilska - "Uncovered"

"‘Uncovered’ potwierdza pozycję Natalii Zamilskiej jako niekwestionowanej królowej muzyki elektronicznej, jeżeli chodzi o rodzimy rynek. (...) To jedna z najlepszych pozycji na rodzimym rynku w tym roku". Więcej w recenzji Rafała Samborskiego.



Clip Zamilska Hollow

9. Gedz - "Bohema"

"Stary rap, nowy rap, jeszcze nowszy rap. Trap, pop, elektronika, gdzie parę uderzeń perkusji na minutę więcej może oznaczać już inną etykietkę. Gubimy się w dziesiątkach nazw, bardziej skupiamy na szufladkowaniu niż słuchaniu. Spójna, osobista 'Bohema', z wszystkimi jej koronkowymi przejściami, fantastycznymi zwieńczeniami, producencką fantazją i pieczołowitością zarazem, to doskonały moment, by to podejście zmienić". Więcej w recenzji Marcina Flinta.

Clip Gedz Otchłań

8. Król - "Nieumiarkowania"

"Jeżeli więc podejmiemy pewien wysiłek intelektualny, nagle może okazać się, że 'Nieumiarkowania' to jeden z lepszych rodzimych albumów tego roku. Cieszy szerokie instrumentarium, połączenie syntezatorów z akustycznymi brzmieniami jak zwykle działa idealnie, a głos Błażeja Króla w dalszym ciągu jednocześnie koi i przyciąga swoją charyzmą. Po te 'Nieumiarkowania' warto sięgnąć". Więcej w recenzji Rafała Samborskiego.

Clip KRÓL Druga pomoc

7. Perfect Son - "Cast"

"'Cast' to soczysty, napakowany emocjami i głęboki electropop. Rozbudowane kompozycje pokazują kunszt autora, przede wszystkim zaś obrazują jego dojrzałość, nie tylko tę muzyczną". Więcej w recenzji Anny Nicz.

Clip Perfect Son It's For Life [LYRIC VIDEO]

6. Hania Rani - "Esja"

"Cały album jest bardzo spójny, a muzyka, choć wydaje się tak prosta i tak łatwo przyswajalna, kryje detale, których uśpiona czujność przy pierwszym, czy drugim odsłuchu może nie wyłapać. (...) Nie są to więc proste melodie napisane przez kogoś, kto inaczej nie potrafił, są to proste melodie napisane celowo i w sposób zamierzony obdarte z wirtuozowskich popisów oraz wyrafinowanych fraz". Więcej w recenzji Marii Zimny.

Clip Hania Rani Hawaii Oslo

5. Miętha - "Audioportret"

"Trudno nie czuć mięty do Mięthy. Pięknie ją opakowano, dobrze wybrano single - 'Autoportret' jest najlepszy na krążku, zaś 'Star$' przykuwa powracającym motywem lirycznych, syntetyzowanych (albo i samplowanych) smyków. To pierzyna na coraz dłuższe, coraz zimniejsze noce". Przykryjcie się. Więcej w recenzji Marcina Flinta.

Clip Miętha Star$

4. Mord'A'Stigmata - "Dreams of Quiet Places"



"Zasadnicze pytanie: czy 'Dreams of Quiet Places' ma jakieś wady? Szczerze mówiąc, szukam i szukam, ale znaleźć nie mogę. Chyba że ktoś za taki postawi zarzut, iż nie jest to arcydzieło zmieniające oblicze muzyki metalowej? Owszem, nie jest. Natomiast mocny kandydat do płyty roku już jak najbardziej. Więcej w recenzji Rafała Samborskiego.

Wideo MORD’A’STIGMATA - Dreams of Quiet Places, 2019 [FULL ALBUM]

3. Sokół - "Wojtek Sokół"

Są ludzie, którzy na płytę Sokoła czekali dwie dekady. Teraz wiedzą, że warto było. To pełna zgoda treści z formą i pomysłu z wykonaniem. Szkoła oswajania trendów, tematów, godzenia się ze sławą, nie godzenia się z bylejakością. Doświadczenie literackie ubrane w idealnie skrojoną pod nie muzykę. Naprawdę duża rzecz. Więcej w recenzji Marcina Flinta.

Wideo Sokół - Koniec gatunku feat. Lena Osińska

2. BonSoul - "ReStart"

"Co masz po nowym BonSoulu? To uczucie, gdy w 13 utworach uda się zawrzeć wszystko, co najlepsze, u jednego z dominujących raperów i jednego z najbardziej chwalonych producentów w branży. Nowe otwarcie starego skarbca udało się jak mało co". Więcej w recenzji Marcina Flinta.

Clip Bonsoul Tam mnie spotkasz - gościnnie Bownik

1. Mgła - "Age of Excuse"

To jasne, że "Age of Excuse" to album chłodny, nieprzyjazny, duszny. Jednocześnie hipnotyzuje, poraża klimatem, wciąga od samego początku i nie daje puścić do końca. W ekstremalnym gitarowym graniu trudno będzie w tym roku znaleźć coś lepszego, a w i ostatnich latach to zdecydowanie jedna z najciekawszych metalowych pozycji. (...) Na takie albumy warto czekać". Więcej w recenzji Rafała Samborskiego.

Wideo Mgła "Age of excuse II"

