Sziget Festival: Wyspa Wolności i odkrywanie piękna Budapesztu. Co wiemy o festiwalu?

Tegoroczna edycja popularnego węgierskiego festiwalu odbędzie się w dniach 10-15 sierpnia. "Sziget Festival to świetny pretekst, by zaplanować pełen muzyki urlop i odkryć uroki stolicy Węgier" - zapowiadają organizatorzy.



W 2023 roku organizatorzy Sziget Festival tradycyjnie przygotowali imponującą listę artystów, którzy zagrają w Budapeszcie. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znajdą się m.in. Billie Eilish, David Guetta, Florence + The Machine oraz Imagine Dragons. To tylko niektóre z nazwisk, które przyciągną tłumy festiwalowiczów z całego świata.

Reklama

Sziget Festival - nie tylko muzyka

Sziget to nie tylko muzyka, to także sztuka uliczna, kultura i rozrywka, której nagromadzenia nie sposób doświadczyć w innych miejscach. Festiwal oferuje kilkadziesiąt scen, w tym imponującą scenę Colosseum. Na Sziget można spędzić dni i noce tańcząc, słuchając dobrej muzyki i poznając nowych ludzi. To także wiele stref wypoczynku, które zapewniają uczestnikom możliwość relaksu w miłej atmosferze i naładowanie baterii na kolejny dzień festiwalowych szaleństw.

Dodatkowo to doskonała okazja, by zwiedzić Budapeszt, jedno z najpiękniejszych miast Europy. Węgierska stolica to skarbnica zabytków, wspaniałych mostów, kąpielisk termalnych oraz wyjątkowej kultury i historii. To szansa do poznania ciekawych ludzi, smakowania wspaniałej, lokalnej kuchni i odkrywania piękna miasta, które nigdy nie śpi!

Wideo Thank you Szitizens! | Sziget 2022

Zobacz także: