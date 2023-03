Sziget 2023 ogłasza nowych headlinerów, w tym brytyjski zespół folk-rockowy Mumford & Sons, który dołączy do składu ze swoją hałaśliwą, szybką, gęstą dźwiękowo instrumentacją i kultowymi hitami, takimi jak "I Will Wait" i "Little Lion Man".

Po powrocie trasy "The Solar Power" w tym roku, po wydaniu najnowszego albumu w 2021 roku, główną scenę Sziget przejmie także Lorde, prezentując swój niekonwencjonalny popowy styl oraz hity z list przebojów. Po wydaniu albumu "Ben" w 2023 roku, gwiazda z Seattle i zdobywca nagrody Grammy, Macklemore, zamierza wyzwolić ogromną energię słynnymi hitami, które porwą tłumy.

Reklama

Oprócz ogłoszonych headlinerów na festiwalowych scenach pojawią się m.in. Loyle Carner, Bonobo, Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Confidence Man, The Aces, Lucie Antunes, Coloray, SG Lewis, Sleaford Mods, Ben Böhmer (live), Son Mieux, Giant Rooks, I Hate Models, 999999999, Herrensauna XXL, Shlømo oraz TxC.

Sziget Festival 2023 - więcej niż festiwal muzyczny

"Sziget to coś więcej niż festiwal muzyczny, to prawdziwa przygoda, w trakcie której każdy dzień jest inny dzięki bogatemu programowi obejmującemu występy najlepszych nazwisk muzyki pop, rock, elektroniki i R&B. Na ponad 50 festiwalowych scenach odbywa się szereg imponujących występów artystycznych, kabaretowych, komediowych, spotkań dotyczących sprawiedliwości społecznej oraz paneli prezentujących kultury z całego świata" - czytamy w zapowiedzi.

Sziget powróci w 2023 roku w dniach 10-15 sierpnia.