Częstotliwość nadawania sprawia, że te najpopularniejsze przeboje dominują też w zestawieniach na najbardziej znienawidzone piosenki świąteczne.

W 2019 r. na jednej z takich list czołówkę tworzyły następujące nagrania: "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey, "Do They Know It's Christmas?" Band Aid, "I Wish It Could Be Christmas Everyday" Wizzard, "Merry Xmas Everybody" Slade, "Last Christmas" Wham!, "Fairytale of New York" The Pogues i Kirsty MacColl, "Baby, It's Cold Outside" Toma Jonesa & Cerys Matthews; "Santa Claus is Coming to Town" grupy Jackson 5; "Santa Baby" - Earth Kitt i "Jingle Bells" Andrews Sisters.

Reklama

Utwór "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey zadebiutował w listopadzie 1994 roku i szybko stał się świątecznym hitem. Singel znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów w wielu krajach świata. "The New Yorker" pisał wtedy, że jest to "jeden z wielu szanowanych współcześnie dodatków do świątecznej atmosfery".

Clip Mariah Carey All I Want For Christmas Is You

Wbrew pozorom ta piosenka wcale nie dotyczy akcesoriów związanych ze świętami. To po prostu utwór miłosny o kobiecie, która chce być ze swoim ukochanym.

"Uwielbiam święta i należę do osób, które uwielbiają celebrować ten czas. Od dziecka bardzo lubiłam śpiewać świąteczne piosenki. Kiedy zaczęłam pracę nad albumem ze świątecznymi piosenkami, zależało mi na zachowaniu balansu pomiędzy tradycyjnymi pieśniami świątecznymi, a czymś zabawnym, radosnym" - tak Carey wspominała pracę nad płytą, którą promował utwór "All I Want for Christmas Is You".

Były mąż wokalistki, Tommy Mottola pisał w swojej książce "Hitmaker", że Mariah Carey obawiała się nagrywania świątecznego albumu, a wręcz robiła wszystko, by temu zapobiec. Gwiazda bała się, że to zniszczy jej reputację i umniejszy wiarygodność w środowisku hiphopowym.

Tymczasem utwór "All I Want for Christmas Is You" na przełomie 2019 i 2020 r. po raz pierwszy znalazł się na szczycie listy Billboard 200, a rok później ten sukces powtórzył w Wielkiej Brytanii, spędzając rekordowe 69 tygodni w notowaniu, zanim dotarł na 1. miejsce. W USA od 2019 r. co roku regularnie świąteczny hit pod koniec listopada powraca na szczyt listy przebojów. Do 2017 r. piosenka przyniosła twórcom (Mariah Carey i Walter Afanasieff) ok. 60 milionów dolarów z tytułu tantiem, a wokalistka została obwołana "Królową Bożego Narodzenia".

Mariah Carey świętuje 25-lecie "All I Want For Christmas Is You" 1 / 10 W 1994 roku Carey wydała album "Merry Christmas", na którym znalazły się tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach oraz autorskie piosenki wokalistki. Źródło: East News Autor: Anthony Behar/Sipa USA/East News udostępnij

Do ciekawych wniosków na temat utworu "All I Want For Christmas Is You" doszedł angielski farmer Angus Wielkopolski. Mężczyzna odkrył, że jego kozy produkują więcej mleka, kiedy słuchają tej właśnie piosenki. Swoją wersję tego hitu nagrali m.in. Michael Buble, Justin Bieber, John Mayer, Shania Twain, My Chemical Romance, Fifth Harmony, Tori Kelly, Idina Menzel, Dolly Parton, Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande, Kelly Clarkson, członkowie obsady serialu "Glee" oraz Olivia Olson w popularnym filmie "To właśnie miłość".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justin Bieber All I Want For Christmas Is You

Wham! i "Last Christmas". To nie jest piosenka o świętach

Drugim z najpopularniejszych (i często również znienawidzonych) przebojów świątecznych jest utwór "Last Christmas" duetu Wham!, który tworzyli George Michael i Andrew Ridgeley.

Podobno George Michael napisał piosenkę podczas niedzielnego obiadu u mamy i taty. Wokalista stworzył nagranie w swojej dawnej sypialni - wtedy zaprezentował koledze z zespołu wstęp i melodię do refrenu, a Ridgeley nazwał ten moment "magiczną chwilą".

Teledysk był kręcony w szwajcarskim kurorcie Saas-Fee. Reżyserią zajął się Andy Morahan, który z Wham! pracował wcześniej przy "Wake Me Up Before You Go-Go!" i "Everything She Wants". W późniejszych latach kręcił klipy dla m.in. Kim Wilde, Pet Shop Boys, Cyndi Lauper, Ozzy'ego Osbourne'a, Tiny Turner, a-ha, George'a Michaela, Van Halen, Paula McCartneya, Mariah Carey, Eltona Johna, Extreme, Guns N' Roses, Michaela Jacksona, Billy'ego Joela, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC, Simply Red, Geri Halliwell i Biffy Clyro.

W rolę ukochanej George'a Michaela wcieliła się modelka Kathy Hill, a jej obecnego partnera zagrał drugi członek zespołu: Andrew Ridgeley.

Inżynier dźwięku Chris Porter (to on, razem z dwoma asystentami, towarzyszył duetowi w studiu podczas nagrania "Last Christmas") zwrócił uwagę, że w piosence zestawione jest szczęście ścieżki dźwiękowej ze smutkiem nieodwzajemnionej miłości.



"Last Christmas" od 2007 r. co roku nieprzerwanie powraca na brytyjską listę singli w okresie Bożego Narodzenia. W 2017 r., niemal dokładnie rok po niespodziewanej śmierci George'a Michaela, piosenka "Last Christmas" wyrównała swój rekord, ponownie docierając do 2. miejsca. Na szczyt trafiła w 2020 r., ponad 36 lat po premierze, i ponownie pod koniec listopada 2022 r.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wham! Last Christmas

"White Christmas" znają wszyscy

Jedna z najsłynniejszych piosenek bożonarodzeniowych pochodzi z 1940 r. - legendarny kompozytor Irving Berlin napisał ją w jednym z hoteli w Kalifornii. Pewnego dnia miał powiedzieć sekretarce: "To nie tylko moja najlepsza piosenka, to najlepsza piosenka wszech czasów".

Po raz pierwszy zaśpiewał ją Bing Crosby w święta w 1941 r., kilka tygodni po japońskim ataku na Pearl Harbour. Wokalista nagrał ją też na potrzeby filmu "Gospoda świąteczna" ("Holiday Inn") w którym zagrał z m.in. Fredem Astaire'em i Virginią Dale. Nagranie zostało uhonorowane Oscarem dla najlepszej piosenki filmowej.

Clip White Christmas

"'White Christmas' na zawsze zmienił muzykę świąteczną, zarówno przez ujawnienie ogromnego potencjału piosenek bożonarodzeniowych, jak i przez ustanowienie motywów domu i nostalgii, które już zawsze będą się w niej przewijać" - stwierdzili po latach Dave Marsh i Steve Propes w publikacji "Merry Christmas, Baby: Holiday Music From Bing To Sting" z 1993 r.

Do dziś wersja Binga Crosby'ego znajduje się na szczycie największych bestsellerów wszech czasów, a sprzedaż singla szacowana jest na ponad 50 milionów egzemplarzy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli White Christmas

"White Christmas" w swoim repertuarze ma mnóstwo gwiazd - zarejestrowano ponad 500 coverów, w tym w innych językach. Po piosenkę sięgali m.in. Michael Buble, Gwen Stefani, Meghan Trainor, Michael Bolton, Bette Midler, Andrea Bocelli, a także Krzysztof Krawczyk (jako "Białe Boże Narodzenie").