Zanim Joe Keery zdecydował się na solową karierę muzyczną, był częścią rockowej grupy Post Animal z Chicago. W 2019 r. opuścił ten zespół ze względu na swoje aktorskie zobowiązania, jednak nie zamierzał zrezygnować z muzyki.

"Kocham muzykę i wszystko co jest z nią związane. Przy tym jestem otwarty na krytykę, jeśli ktoś ma jakieś uwagi, pomysły - może śmiało do mnie napisać. Mam to szczęście, że aktorstwo jest moją codzienną pracą, za którą dostaję wynagrodzenie, dzięki temu mogę tworzyć muzykę dla przyjemności, pisać kiedy chcę, nagrywać kiedy chcę i mieć nadzieję, że ludziom się to spodoba" - tłumaczył w wywiadzie dla "DIY".

Djo: Joe Keery ze "Stranger Things" przyjedzie do Polski

Na własny rachunek Joe Keery zaczął działać pod szyldem Djo. Gwiazdor "Stranger Things" (w przebojowym serialu Netfliksa wcielił się w Steve'a Harringtona) zadebiutował w 2019 r. albumem "Twenty Twenty". Trzy lata później pojawił się "DECIDE", z którym wystąpił na najważniejszych amerykańskich festiwalach, takich jak Lollapalooza.

Muzycznym przełomem dla Djo okazał się wypuszczony w 2024 r. singel "End of Beginning". Viralowy utwór osiągnął pierwszą pozycję na liście przebojów Spotify i był szóstą najczęściej odtwarzaną piosenką na świecie w 2024 roku, z 1,5 miliardem odtworzeń i ponad 60 miliardami wyświetleń na TikToku. Piosenka trafiła na listy przebojów w 41 krajach, zdobywając również wiele platynowych i złotych płyt w kategorii singel.

Ponownie przy współpracy z producentem Adamem Theinem powstał trzeci album "The Crux", który pojawi się 4 kwietnia. Poznaliśmy już single "Basic Being Basic" i "Delete Ya".

"W przeciwieństwie do poprzednich albumów Keery’ego, które były kameralnymi nagraniami opartymi na syntezatorach, 'The Crux' koncentruje się na bogatych partiach gitarowych i aranżacjach przypominających pop z późnych lat 60. i 70. To album pełen utraty i tęsknoty, ale jednocześnie pełen dowcipu i wdzięczności. Utwory zostały napisane w różnych zakątkach świata, w wyjątkowo twórczym okresie życia Keery’ego, kiedy zmagał się z ulotnością swojej pracy aktorskiej, odcięciem od przyjaciół i rodziny" - czytamy.

W ramach promocji tego materiału Djo na początku lutego ruszył w trasę koncertową "Back On You Tour". Do sierpnia ma się odbyć w sumie 50 występów, a polskim przystankiem będzie klub Progresja w Warszawie (18 czerwca). W roli supportu pojawi się wspomniana grupa Post Animal.

Djo - szczegóły płyty "The Crux" (tracklista):

1."Lonesome Is a State of Mind"

2."Basic Being Basic"

3."Link"

4. "Potion"

5. "Delete Ya"

6. "Egg"

7. "Fly"

8. "Charlie's Garden"

9. "Gap Tooth Smile"

10. "Golden Line"

11. "Back on You"

12. "Crux".

