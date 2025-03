Swoją karierę Damian Ukeje rozpoczynał w zespole bluesowym Jerry's Hole Band , a po udziale w programie " Szansa na sukces " został wokalistą grupy Fat Belly Family . Większy rozgłos przyniósł mu jednak udział w pierwszej edycji programu " The Voice of Poland " - Ukeje zwyciężył w finale muzycznego konkursu i zebrał tym samym sporą grupę fanów, którzy po dziś dzień przychodzą na jego koncerty. Kto towarzyszy wokaliście na scenie? Co robi w wolnych chwilach? I czy nadal ma kontakt z kolegami z "The Voice of Poland"?

Co ciekawe, fani "The Voice of Poland" mogą obserwować działania Damiana, który ma zawodowy kontakt z innymi członkami show. W koncercie "Wolność / Przyszłość", obok Ukeje, wystąpił między innymi Mateusz Ziółko, czyli zwycięzca trzeciej edycji "The Voice of Poland". Z orkiestrą Filharmonii Futura pod dyrekcją Mikołaja Blajdy występowała również Monika Pilarczyk, która publiczność "TVOP" zauroczyła rockowym wykonaniem "Livin' on a Prayer" w czwartej edycji programu. Norbi, Grzegorz Skawiński z Kombii i Sylwia Lorens to tylko kilka nazwisk artystów, z którymi Ukeje koncertował ostatnimi czasy.