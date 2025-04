Grupa P.O.D., czyli "Payable on Death", powstała na początku lat 90. w kalifornijskim San Diego. Zespół budował początkowo swój autorski sznyt na popularnym wówczas połączeniu metalu, rocka i rapu. Gdy ukazał się trzeci, pokryty platyną album "The Fundamental Elements of Southtown", nastąpił przełom. Single "Southtown" i "Rock the Party" ugruntowały pozycję P.O.D. w branży muzycznej, a 2 lata później, dzięki wydaniu krążka "Satellite", ci rozgościli się w niej na dobre. Numery "Alive" i "Youth of the Nation" w 2001 roku były w gronie najczęściej serwowanych przez MTV, jednak grupa nie osiadła na laurach - świetnie przyjęty album "Veritas" jest tego najlepszym przykładem.