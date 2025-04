Ciało chce tańczyć. Gwiazdor Eurowizji powraca do Polski

Mieszkający na co dzień w Berlinie Islandczyk Daði Freyr stał się internetową sensacją w 2020 r. za sprawą piosenki "Think About Things". Nagranie wiralowo obiegło sieć, notując ponad 52 mln odsłon.

Freyr w dorobku ma minialbumy "I'm Making an Album" i "I'm Still Making an Album", które złożyły się na debiutancką płytę "I Made An Album" z sierpnia 2023 r. Pod koniec 2024 r. wypuścił świąteczną EP-kę "How Daði Stole Christmas".