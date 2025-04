Krzysztof Krawczyk miał kompleks, o którym nikt nie mówił. Ujawniła to dopiero przyjaciółka

Krzysztof Krawczyk zadebiutował na muzycznej scenie z zespołem Trubadurzy , jednak w latach 70., za namową swojej drugiej żony Haliny Żytkowiak, zdecydował się na karierę solową. Jak się okazało - był to ruch, który otworzył mu drzwi do jeszcze większej popularności.

"Podchodził do siebie z dystansem i leciutką ironią, ale naprawdę był niezwykle zdolny. Miał jednak taki rodzaj kompleksu, że inni uważają go za artystę lekkiej muzy, że mimo wszystko nie doceniają jego głosu, muzykalności" - mówiła Szabłowska.

Przełomowy moment przyszedł na początku lat 2000. To właśnie wtedy Krzysztof Krawczyk poznał Gorana Bregovicia - bośniackiego kompozytora znanego w Polsce choćby ze współpracy z Kayah. Bregović nie tylko nie miał wątpliwości co do talentu Krawczyka, ale też postanowił zaprosić go do wspólnego projektu.