Justyna Steczkowska właśnie zakończyła trasę koncertową, w ramach której przez ostatnie tygodnie promowała swój eurowizyjny hit przed zagraniczną publicznością. Polka starała się w ten sposób zdobyć poparcie wśród widzów z całej Europy, ponieważ to głosy konkurujących z Polską krajów mogą dać wokalistce szansę na zwycięstwo.

Polska reprezentantka po raz kolejny zachwyciła publiczność Eurovision Party swoim efektowym show. Wierni fani wyłapali jednak, że podczas występu w Madrycie, gwiazda zaliczyła wtopę - śpiewając "Gaję" pomyliła kolejność refrenów. Najpierw zaśpiewała w języku angielskim, choć w oryginale to wersy po polsku pojawiają się jako pierwsze.

Steczkowska prędko zorientowała się, że coś jest nie tak. Zauważyła swój błąd i profesjonalnie podeszła do sprawy, kontynuując refren w języku polskim. Wpadka nie wpłynęła w żaden sposób na reakcje słuchaczy, choć ci najbardziej czujni zwrócili uwagę na pomyłkę piosenkarki, pisząc o tym w mediach społecznościowych. "Na początku trochę pomyliła tekst ale wybaczamy", "Czy Justyna pomyliła tekst w pierwszym refrenie? Mega urocze to było", "Trochę refren pomyliła, ale mimo to jak zwykle dała czadu", "Było super, nawet mimo tej pomyłki. Zmęczenie daje znać o sobie" - czytamy na YouTubie.