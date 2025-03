Szyld Eurythmics przeszedł do historii w 2005 roku, ale Annie Lennox i Dave Stewart parokrotnie występowali razem w specjalnych okazjach - by zebrać fundusze dla ofiar pożarów lasów deszczowych (koncert w Nowym Jorku w 2019 roku), czy też w 2014 roku z okazji "Grammy Salute to the Beatles" - wykonali wówczas przebój "Fool on The Hill" .

W 2022 r. Lennox i Stewart zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame jako Eurythmics, a na scenie wykonali trzy utwory: "Would I Lie to You?", "Missionary Man" i "Sweet Dreams (Are Made of This)".