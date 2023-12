"Last Christmas" to jeden z największych przebojów grupy Wham!. Nagranie miało premierę 3 grudnia 1984 r.

Po niespełna 40 latach od premiery nagranie wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Teledysk ma obecnie ponad 742 miliony odsłon.

Klip został nagrany w szwajcarskim kurorcie Saas-Fee. W rolę ukochanej George'a Michaela wcieliła się wówczas 28-letnia modelka Kathy Hill, a jej obecnego partnera zagrał drugi członek zespołu: Andrew Ridgeley.

Hill od nastoletnich lat prowadzi karierę modelki, jednak klip do "Last Christmas" to jedyny teledysk, w którym zagrała.



"To było bardzo zabawne i bardzo naturalne. To nie było ustawiane - po prostu grupa przyjaciół dobrze się bawiła. W tym tkwi magia" - wspominała nagrania po latach, dodając, że podczas słynnej sceny przy stole wszyscy, poza Georgem Michaelem, byli nietrzeźwi.

Kathy Hill zachwyca na Instagramie

Zdradziła również, że po śmierci Michaela teledysk wywoływał u niej smutek, jednak z czasem poradziła sobie z tym. Obecnie Hill ma 66 lata i nadal pracuje jako modelka.

Ma córkę - Tess Jantschek - która próbuje sił w tej samej branży. Na Instagramie ma ponad 166 tys. fanów.

"Last Christmas" Wham! powraca co roku

Piosenka "Last Christmas" jest najpopularniejszym brytyjskim singlem, który nie dotarł do 1. miejsca tamtejszej listy przebojów. Na samym szczycie znalazł się wówczas charytatywny singel "Do They Know It's Christmas?" nagrany pod szyldem Band Aid, którego częścią był także George Michael.

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner, Fadi Fawaz.