Jak dziś wygląda Helena Vondráčková? Gwiazda szokuje fenomenalną formą

Helena Vondráčková urodziła się 24 czerwca 1947 roku w czeskiej Pradze. Jako dziecko uczyła się gry na pianinie, występowała podczas akademii w szkole czy grała w amatorskim teatrze. Jej wyjątkowe umiejętności zapewniły artystce szansę dalszego rozwoju oraz międzynarodową sławę. W okresie PRLu zachwycała przebojami takimi jak "Malovaný džbánku" czy "Lásko má, já stůňu". Dziś może chwalić się kilkudziesięcioma albumami studyjnymi, które sprzedały się w nakładzie ponad 200 milionów kopii.

Co dziś robi Helena Vondráčková?

Piosenkarka pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swojej karierze oraz miłości do muzyki, dzięki której wciąż ma motywację do tworzenia. Vondráčková wróciła również wspomnieniami do swojego pierwszego dużego sukcesu, po którym wszystko się zmieniło.

"Muzyka to jest moje życie. U nas w domu zawsze była muzyka, ojciec grał na fortepianie, mama też to kochała. Ja śpiewałam, grałam na fortepianie. (...) Dostałam zaproszenie na konkurs, pojechaliśmy i była pierwsza nagroda. Dalej to już poszło" - mówiła.

Wokalistka miała przyjemność koncertować niemal na całym świecie. Swoją muzyką zachwycała od Japonii, aż po Brazylię: "Duża różnica jest między publicznością japońską a brazylijską. To jest jak 'night and day'. Japończycy są dystyngowani. Byłam tam na tournée i 16 koncertów zrobiłam. (...) A Brazylijczycy to jest coś niesamowitego, tańcują, ruszają się. Czesi są pół na pół. Doceniają dobrą muzykę, ale kiedy im się coś nie podoba, to siedzą i patrzą".

Helena Vondráčková w "Dzień dobry TVN"

Występując w programie śniadanowym TVNu artystka zaprezentowała dla widzów swoje wielkie przeboje "Ja pujdu dal (I Will Survive)" oraz "Dlouha Noc". Gwiazda po raz kolejny pokazała, że mimo pokaźnego wieku, wciąż ma wystarczająco dużo pozytywnej energii, aby zarażać nią publiczność, a jej status legendy czeskiej muzyki nie wziął się znikąd.

Rozwiń

Internauci pod postem opublikowanym na profilu "Dzień dobry TVN" w mediach społecznościowych, zwrócili uwagę na wyśmienitą formę 78-letniej piosenkarki, pisząc: "Wow ale ona wygląda", "Niesamowita kobieta kondycja kosmiczna" czy "Pani Helena to prawdziwa królowa, diva, gwiazda, co za uroda, aparycja, figura, strój, kultura osobista, klasa. Szczęka opada, jestem oczarowana, nie mogłam oderwać oczu od ekranu".

Ala Mikuśkiewicz zachwyciła jurorów "Must Be The Music". Otrzymała owacje na stojąco Polsat Polsat Promocja