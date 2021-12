Święta, prezenty, rodzinny czas - w tym wyjątkowym okresie nie może zabraknąć odpowiedniej oprawy muzycznej. Redakcja Muzyka Interia postanowiła sprawdzić, kto w tym roku wypuścił najciekawsze świąteczne propozycje i zebrać je w jednym miejscu. Wesołych świąt!

Sara James - "Jak co roku"

Kto jak kto, ale Sara James musiała się w tym zestawieniu znaleźć. Reprezentantka Polski w konkursie Eurowizji Junior 2021 opublikowała świąteczną EP-kę pt. "Jak co roku". Poza jej wersjami słynnych, świątecznych przebojów, na płycie możemy usłyszeć także premierową piosenkę stworzoną przez Sarę.

Reklama

"Jak co roku" Sara James stworzyła z pomocą Igora Herbuta, Karoliny Kozak oraz Duita.

Klip nasycony jest kolorami, energią, radością oraz przygotowaniami do świąt - wszystkim tym, co reprezentuje jej świąteczny singel. Wideo do utworu "Jak co roku" pokazuje piękno przyjaźni i przygotowań do tych wyjątkowych dni w roku.

Za produkcję teledysku odpowiadają MIND PRODUCTIONS, którzy zrealizowali teledysk także między innymi do eurowizyjnej piosenki "Somebody" Sary.

Clip Sara Egwu-James Jak co roku

Sprawdź tekst do piosenki "Jak co roku" w serwisie Teksciory.pl

Jacek Stachursky - "Wesołych Świąt"

Swoją świąteczną piosenkę zaprezentował także gwiazdor pop, dance, disco i muzyki klubowej - Jacek Stachursky. Zdobywca trzech złotych i sześciu platynowych płyt chciał wprowadzić swoich fanów w odpowiedni nastrój na czas świąt.

"Muzyka płynąca prosto z serca sprawia, że chce nam się żyć i wprowadza w cudowny świąteczny nastrój, aby cieszyć się wspaniałym, radosnym czasem świątecznym" - napisał o piosence Jacek Stachursky.

Za słowa piosenki odpowiedzialny jest Igor Jaszczuk, który razem z Danielem Maczurą skomponował także muzykę. Na gitarze zagrał Jakub Mitoraj.

"Dziś te słowa dwa, każdy je zna / Uczynią nam świat jaśniejszy / Więc powtarzam je / I śpiewam wszystkim Wesołych Świąt!" - śpiewa Stachursky w piosence.



Fani artysty są zachwyceni. "Piosenka jest przecudowna, bo odzwierciedla klimat tych magicznych Świąt", "Będą to dla mnie trudne Święta, ale czuję, że dzięki tej piosence zagości choć trochę tego klimatu z teledysku", "Mega sztosik... magia Świąt, Twój wokal... daje ciepło w domu" - piszą w komentarzach pod teledyskiem.



Clip Stachursky Wesołych Świąt

Sprawdź tekst piosenki "Wesołych Świąt" w serwisie Tekściory!



Roxie Węgiel - "Niech Bóg dziś pokój ześle Wam", "Paśli pasterze woły" i "Zaśnij dziecino"

Wyjątkowy projekt zaprezentowała "Roxie", czyli Roksana Węgiel.

Piosenkarka swoją przygodę z muzyką zaczęła zaledwie 3 lata temu, w 2018 roku. Jej debiut w talent show "The Voice Kids" zakończył się zwycięstwem Roksany, którą pokochała publiczność. Krótko po tym zwyciężyła w Eurowizji Junior 2018 i przyniosła chwałę polskiej reprezentacji. Aktualnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wykonawczyń w Polsce.

Roksana podeszła do tematu nieco inaczej niż poprzednicy z tego zestawienia. "Będą to archaiczne, polskie kolędy, w zupełnie nowych, myślę że dość zaskakujących aranżacjach. Zgadujcie tytuły!" - zapowiedziała.

Kolędy "Niech Bóg dziś pokój ześle Wam", "Paśli pasterze woły" i "Zaśnij dziecino" zostały opatrzone wyjątkowymi zdjęciami wykonanymi przez fotografa "Vogue"!



Wideo Niech Bóg dziś pokój ześle Wam

Wideo Zaśnij dziecino

Wideo Paśli pasterze woły

Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi - "Święta w prezentach"

Tym, co w czasie świąt lubią sobie potańczyć, polecamy także piosenkę "Święta w prezentach" w wykonaniu dowodzonej przez Magdę Narożną grupy Piękni i Młodzi.

"I znowu mamy święta / I jest kolęda / I każde serce ma piernika smak" - śpiewa w refrenie Narożna.



W komentarzach czytamy: "Super piosenka... niestety mamy mało polskich takich fajnych świątecznych piosenek", "Wspaniały utwór, a w teledysku tyle miłości ciepła", "Słucham już 6 raz, nie mogę przestać".

Wcześniej status przebojów zdobyły takie piosenki zespołu, jak "Ona jest taka cudowna" (ponad 87 mln odsłon), "Kocham się w tobie", "Jedno słowo", "Tak już bez ciebie", "Zastanawiam się", "Wyśmienicie" (z grupą Playboys) czy "Niewiara".



Clip Piękni i Młodzi Święta w prezentach

Sprawdź tekst piosenki "Święta w prezentach" w serwisie Tekściory!

Tribbs - "Last Chrimstmas"

Znudzeni coroczną playlistą z "Last Christmas" Georga Michaela na czele? Z pomocą przychodzi Mikołaj Trybulec, producent muzyczny znany jako Tribbs.

To nie pierwsze sięgnięcie Mikołaja po znane i lubiane hity - pierwsza przeróbka Tribbsa "Bal wszystkich świętych", który w oryginale wykonywała Budka Suflera, osiągnął 7,5 miliona na platformie YouTube. Tribbs znany jest też z nowej wersji przeboju Elektrycznych Gitar, "Dzieci wybiegły".

"W momencie, kiedy wszystkie kluby są zamknięte chciałbym, żeby każdy miał możliwość w ten świąteczny czas potańczyć w swoim 'domowym klubie'. Wielu z nas tego potrzebuje!" - mówi producent.

Clip Tribbs Last Christmas ft. Reja Jay

Sprawdź tekst piosenki "Last Christmas" w serwisie Tekściory!

Olga Bończyk i Zbigniew Wodecki - "Poczuj magię świąt"

To naprawdę wyjątkowy duet! W 2022 r. minie już pięć lat, odkąd nie ma z nami Zbigniewa Wodeckiego. Tym bardziej premierowa piosenka z głosem wokalisty zdaje się być już wystarczającym, świątecznym prezentem.

Olga Bończyk i Zbigniew Wodecki przez lata występowali wspólnie na scenie. Zimowy utwór to efekt współpracy z kompozytorem Witoldem Cisło. Słowa napisała sama Bończyk.

Piosenka powstała na krótko przed śmiercią Wodeckiego. Tak wokalistka wspomina początek piosenki: "Gdy nagrywaliśmy ze Zbyszkiem Wodeckim tego świątecznego singla nie przeczuwaliśmy, że los sprawi, że nigdy nie zaśpiewamy go wspólnie na scenie. Minęło kilka lat od jego śmierci i pomyślałam, że szkoda byłoby gdyby ta zimowa piosenka nie miała swojej premiery medialnej. Oddaję zatem w Państwa ręce singla, który - mam nadzieję - sprawi, że uśmiechniecie się do Zbyszka słysząc jego welurowy, niezwykle kojący głos. Ja nadal wierzę i czuję, że choć nie ma go fizycznie, jest z nami poprzez muzykę, piosenki i wspomnienia, jakie po sobie pozostawił. I to chyba jest właśnie magia świąt" - napisała Olga Bończyk.

Wideo Olga Bończyk & Zbigniew Wodecki – Poczuj magię świąt (official video)

Sprawdź tekst do utworu "Poczuj magię świąt" w serwisie Teksciory.pl!



Zenek Martyniuk - "Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)"

Zenek Martyniuk, czyli "król disco polo" jako jedyny przedstawiciel swojego muzycznego nurtu doczekał się filmowej biografii! Mimo ogromnej popularności ciągle pozostaje sobą - takim, jakim znają i kochają go fani. Lider grupy Akcent nie mógł w te święta przyjść na spotkanie z fanami z pustymi rękami. Przygotował dla nich zimową piosenkę "Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)".

Świąteczna aura udzieliła się muzykowi, który przebrał się za Świętego Mikołaja!



Clip Akcent Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)

Sprawdź tekst do utworu "Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)" w serwisie Teksciory.pl!

ABBA - "Little Things"

Wiadomości ABBA i teledysk "Little Things". Świąteczny singel z ważnym przesłaniem



Nie trzeba chyba przypominać tego ogromnego zaskoczenia, które odczuwał świat, gdy muzycy ABBY ogłosili wielki powrót z pożegnalnym albumem. "Voyage" stało się nostalgiczną podróżą do krainy lat osiemdziesiątych - punktu, w którym ABBA zawiesiła karierę. Jedną z piosenek na nowym albumie było "Little Things", które opowiada o atmosferze świątecznego poranka, rozpakowywaniu prezentów przez dzieci i radości z bycia razem.

W teledysku widzimy grupę dzieci przygotowującą świąteczny klip w szkole. Wszyscy przebierają się za członków ABBY i naśladują ikoniczne ruchy, styl i stroje. Nieprzypadkowo muzycy zespołu wybrali taką formę promocji piosenki. Okazuje się, że pomimo stworzenia świątecznego przeboju, grupa chce także pomóc najbardziej potrzebującym dziewczętom.

Cały dochód, jaki przyniesie utwór "Little Things", zostanie przekazany Globalnemu Funduszowi Ochrony Dzieci UNICEF-u. Szwedzcy muzycy chcą wesprzeć zwłaszcza działania tej organizacji na rzecz ochrony nastoletnich kobiet przed przemocą seksualną. Wspaniała piosenka i szczytny cel - czego chcieć więcej!

Clip Abba Little Things

Sprawdź tekst do utworu "Little Things" w serwisie Teksciory.pl!

Elton John & Ed Sheeran - "Merry Christmas"

Utwór "Merry Christmas" stworzyli wspólnie Ed Sheeran i Elton John. Za produkcję odpowiada Steve Mac. Długo plotkowało się o tej zimowej piosence i nagle znienacka pojawiła się na listach przebojów, by od razu zdobyć pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii! Choć to ich pierwszy wspólny gwiazdkowy singel, obaj mają już na koncie okolicznościowe piosenki.

W 2017 roku Sheeran zajął najwyższą pozycję świątecznej listy przebojów w Wielkiej Brytanii z singlem "Perfect", a Elton John w 1973 roku wydał klasyk "Step Into Christmas", który stał się jednym z ulubionych bożonarodzeniowych szlagierów w historii.

Scenariusz do klipu napisali Jason Koenig, Jenny Koenig i Ed Sheeran. Wideo stanowi hołd dla świątecznych teledysków oraz kultowych gwiazdkowych filmów. W obrazku wykorzystano cytaty z "Last Christmas" Wham!, "Merry Christmas" Shakin' Stevensa, "Walking in the Air" The Snowman czy "Stay Another Day" East 17. Gościnnie na ekranie pojawiają się Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre i The Darkness.

To kolejna produkcja po singlu ABBY, z której zysk zasili konto charytatywnych fundacji - Ed Sheeran Suffolk Music Foundation oraz The Elton John AIDS Foundation.

Clip Ed Sheeran Merry Christmas - & Elton John

Sprawdź tekst do utworu "Merry Christmas" w serwisie Teksciory.pl!