Magdalena Narożna i Piękni i Młodzi w świątecznej piosence! Zobacz teledysk do "Święta w prezentach"

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Wcześniej status przebojów zdobyły takie piosenki, jak "Ona jest taka cudowna" (ponad 87 mln odsłon), "Kocham się w tobie", "Jedno słowo", "Tak już bez ciebie", "Zastanawiam się", "Wyśmienicie" (z grupą Playboys) czy "Niewiara".

Magdalena Narożna i Piękni i Młodzi - "Święta w prezentach". Zobacz teledysk!

Właśnie pojawił się utwór grupy dowodzonej przez Narożną, świąteczna piosenka, pt. "Święta w prezentach".



"Widzieliście i słyszeliście już Naszą najnowszą świąteczną pastorałkę ? Jeżeli nie to zachęcam Was do tego bardzo serdecznie" - napisała Narożna na swoim Instagramie".



W komentarzach czytamy: "Super piosenka... niestety mamy mało polskich takich fajnych świątecznych piosenek", "Wspaniały utwór, a w teledysku tyle miłości ciepła", "Słucham już 6 raz, nie mogę przestać".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Z pierwszej strony": Magda Narożna Superstacja