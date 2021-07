Utwór "Jak w bajce (Ti Amo)" to zapowiadana przez nas nowość od grupy Piękni i Młodzi. Stojąca na czele zespołu wokalistka Magdalena Narożna zaprezentowała swój nowy wizerunek.

Magda Narożna prezentuje nowy teledysk grupy Piękni i Młodzi AKPA

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Magdalena Narożna na prezentacji uczestników show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 1 / 6 Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Wcześniej status przebojów zdobyły takie piosenki, jak "Ona jest taka cudowna" (ponad 86 mln odsłon), "Kocham się w tobie", "Jedno słowo", "Tak już bez ciebie", "Zastanawiam się", "Wyśmienicie" (z grupą Playboys) czy "Niewiara".

Teraz zespół zaprezentował teledysk do utworu "Jak w bajce (Ti Amo)".

"Praca wre. Tak się jaram (nie tylko z powodu opalenizny) nie mogę się doczekać, kiedy podzielimy się z Wami naszym nowym dzieckiem. Będzie tanecznie i bardzo klimatycznie" - zapowiadała Magda Narożna jeszcze przed premierą.

"Pękam z dumy !!! Dziękuje Wszystkim którzy przyczynili się do powstania Naszej Perełki :)" - cieszy się wokalistka, którą wiosną mogliśmy oglądać w programie Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" (ostatecznie zajęła szóste miejsce).

Autorami nagrania są Łukasz Sienicki (zajął się także produkcją), Magdalena Narożna i Daniel Wilczewski. Część komentujących zwróciła uwagę jednak na wyraźne podobieństwo do przeboju "Venta Pa' Ca" Ricky'ego Martina (1,7 miliarda odsłon).

W komentarzach nie brak też uwag do zmienionego wizerunku wokalistki, która odeszła od swojego charakterystycznego irokeza.