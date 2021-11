Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) pokazała zdjęcie z córką!

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi, który szerszej publiczności dał się poznać z występów w programie "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) czy już w roli gwiazdy podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Była też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wcześniej, do 2019 roku, była związana z Dawidem Narożnym, który również występował w zespole Piękni i Młodzi. Mają nastoletnią córkę Gabrielę.



Stale pozostaje również w kontakcie z fanami, dzieląc się fotografiami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Teraz pokazała zdjęcie, na którym pozuje z córką. "Piękne i Młode pozdrawiają. Niedługo córcia mnie przerośnie" - napisała.

Fani jak zwykle byli zachwyceni. "Ślicznie pani wygląda w tej fryzurze, córce też ładnie w tych włosach i okularkach", "Pięknie obie wyglądacie", "Jak pięknie obydwie wyglądacie. Gabi jak urosła i to prawda że cię przerośnie . Super i gratuluję wam szczęścia kochane piękne i młode" - komentowali (pisownia oryginalna).



