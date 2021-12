Olga Bończyk i Zbigniew Wodecki często występowali razem na scenie. Krótko przed jego śmiercią Olga Bończyk napisała tekst do utworu "Poczuj magię świąt", a do duetu, jak się okazało jednego z ostatnich, zaprosiła Wodeckiego. Teraz piosenka, do której muzykę napisał Witold Cisło, nagrana przed prawie pięcioma laty ujrzała światło dzienne.



"Tamten chłopak ze skrzypcami": Zbigniew Wodecki skończyłby 70 lat 1 / 12 Zbigniew Wodecki przez wiele lat kojarzony był w pierwszej kolejności z piosenką z bajki "Pszczółka Maja". Był jednak kimś znacznie więcej, niż wokalistą, którego często mogliśmy zobaczyć z trąbką w ręku. Źródło: AKPA udostępnij

Wokalistka wspomniała na Instagramie dlaczego zdecydowała się wydać piosenkę, która przeleżała kilka lat na półce. "Gdy nagrywaliśmy ze Zbyszkiem Wodeckim tego świątecznego singla nie przeczuwaliśmy, że los sprawi, że nigdy nie zaśpiewamy go wspólnie na scenie. Minęło kilka lat od jego śmierci i pomyślałam, że szkoda byłoby gdyby ta zimowa piosenka nie miała swojej premiery medialnej. Oddaję zatem w Państwa ręce singla, który - mam nadzieję - sprawi, że uśmiechniecie się do Zbyszka słysząc jego welurowy, niezwykle kojący głos. Ja nadal wierzę i czuję, że choć nie ma go fizycznie, jest z nami poprzez muzykę, piosenki i wspomnienia, jakie po sobie pozostawił. I to chyba jest właśnie magia świąt" - czytamy.

Reklama

Wideo Olga Bończyk & Zbigniew Wodecki – Poczuj magię świąt (official video)

Sprawdź tekst do utworu "Poczuj magię świąt" w serwisie Teksciory.pl

Olga Bończyk to popularna aktorka i wokalistka. Na swoim koncie ma cztery albumy. Ostatni, "Piąta rano", ukazał się w 2013 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Wodecki na scenie młodnieje? INTERIA.PL

Pamięć o Zbigniewie Wodeckim jest nadal żywa, o czym świadczy m.in. powodzenie Wodecki Twist Festival - wydarzenia ku jego czci i pamięci. Organizatorką festiwalu jest córka artysty - Katarzyna Wodecka-Stubbs, która jest też prezeską Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk zmarł 22 maja 2017 roku.