Utwór "Merry Christmas" został napisany razem przez Eda Sheerana i Eltona Johna, a wyprodukował go Steve Mac. Choć to ich pierwszy wspólny gwiazdkowy singiel, każdy z angielskich wokalistów ma już w dorobku okolicznościowe piosenki. W 2017 roku Sheeran zajął najwyższą pozycję świątecznej listy przebojów w Wielkiej Brytanii z singlem "Perfect", a Elton John w 1973 roku wydał klasyk "Step Into Christmas", który stał się jednym z ulubionych bożonarodzeniowych szlagierów w historii.

Scenariusz do klipu "Merry Christmas" napisali Jason Koenig, Jenny Koenig i Ed Sheeran. Wideo stanowi hołd dla świątecznych teledysków oraz kultowych gwiazdkowych filmów. W obrazku wykorzystano cytaty z "Last Christmas" Wham!, "Merry Christmas" Shakin' Stevensa, "Walking in the Air" The Snowman czy "Stay Another Day" East 17. Gościnnie na ekranie pojawiają się Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre i The Darkness.

Zysk z singla "Merry Christmas" Ed i Elton przekażą na rzecz swoich charytatywnych fundacji Ed Sheeran Suffolk Music Foundation oraz The Elton John AIDS Foundation.

Ed Sheeran to jedna z największych współczesnych gwiazd popu. Wokalista sprzedał 45 milionów płyt i 150 milionów singli. W dorobku ma 5 płyt - "+" (2011), "x" (2014), "÷" (2017), "No.6 Collaborations Project" (2019) i "=" (2021) - z których każda dotarła na 1. miejsce listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Sheeran został wyróżniony m.in. 4 nagrodami Grammy, 6 statuetkami BRIT, 7 Billboard Award oraz 1 Ivor Novello. Jego przebój "Shape of You" był pierwszym w historii serwisu Spotify, który przekroczył próg 2 miliardów streamów.

Ed Sheeran kończy 30 lat. Tego możecie o nim nie wiedzieć 1 / 8 Urodzony 17 lutego 1991 roku w Hebden Bridge Ed Sheeran stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki w chórze kościelnym już w wieku czterech lat. Jako nastolatek zaczął pisać piosenki (pierwszy minialbum "The Orange Room" wydał w 2005 r.), by w wieku 17 lat przenieść się z Framlingham do Londynu. Jeszcze w 2008 roku grywał recitale siedem w dni tygodniu dla pięciu znudzonych klientów w pubie. Źródło: Getty Images Autor: Thomas Niedermueller udostępnij

Elton John to ikona popkultury i jeden z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. Tylko w USA i Wielkiej Brytanii ma 1 diamentową płytę, 32 platynowe lub multiplatynowe wyróżnienia oraz 21 wydawnictw pokrytych złotem. Aż 70 jego piosenek trafiło do top 40 listy przebojów w UK. W trakcie wieloletniej kariery sprzedał 300 milionów płyt. John jest również twórcą najlepiej sprzedającego się singla wszech czasów - "Candle in the Wind 1997", który na całym świecie rozszedł się w nakładzie ponad 33 milionów kopii. W 1994 roku artysta został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2021 roku Elton wrócił z albumem "The Lockdown Sessions" (sprawdź!), do którego nagrania zaprosił takie gwiazdy jak Dua Lipa, Charlie Puth, Eddie Vedder, Miley Cyrus czy Stevie Wonder.