Zenek Martyniuk mimo ogromnej popularności, która spowodowała, że powstał nawet o nim film fabularny, ciągle pozostaje sobą - takim, jakim znają i kochają go fani. Lider grupy Akcent pokazał w sieci teledysk do utworu "Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)" ( sprawdź! ). Świąteczna aura udzieliła się muzykowi, który przebrał się za Świętego Mikołaja!



Clip Akcent Czas świątecznych cudów (Hej kolęda)

Klip w ciągu kilkudziesięciu godzin od premiery obejrzało ponad 70 tysięcy osób. Martyniuk nie boi się nowych wyznań, bo całkiem niedawno po raz pierwszy zagrał w serialu (sprawdź!). Jego rola w "Lombard. Życie pod zastaw" była szeroko komentowana w mediach społecznościowych.



Zenek Martyniuk.. aktorem! 1 / 8 Zenek Martyniuk jeszcze nigdy nie pojawił się w serialu. Źródło: AKPA Autor: Telus udostępnij

Przed świętami Bożego Narodzenia zawsze pojawia się wiele utworów poświęconych temu szczególnemu czasowi. Niedawno swoje utwory świąteczne zaprezentowali m.in. Roksana Węgiel (sprawdź!), Krystian Ochman (sprawdź!) czy Elton John z Edem Sheeranem (sprawdź!).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk: Lubię rockowe brzmienie typu Scorpions, Deep Purple czy Metallica Newseria Lifestyle

