W rozmowie z Interią Muzyką Justyna Steczkowska zdradziła, jak ostatnio wygląda jej codzienność. Gwiazda zasugerowała, że jest zmęczona, jednak szczęśliwa z powodu tak wielu aktywności, które narzuca udział w Eurowizji. "Duża ilość wylotów, wyjazdów, różnych godzin samolotów, wywiadów, sesje zdjęciowe, pracuję też w 'Twojej Twarzy', mam też swoje zaległe koncerty, bo wcześniej podpisałam dokumenty - nie da się spać więcej niż 4 godziny, bo po prostu nie mam na to czasu. Muszę wcześniej wstać, przygotować się, spakować, wyjść, zautoryzować wywiad, poprawić zdjęcia, cały czas coś. Jedyne, czego mi brakuje, to snu. Ale w maju się wyśpię!" - zażartowała Justyna Steczkowska.

Wokalistka opowiedziała nam również o tym, jak ważna jest dla niej relacja z fanami. "(...) Bywają trudne chwile. Gdy nikt cię nie wspiera, nie poda ci ręki, to skrzydła opadają. A moi fani zawsze coś dobrego powiedzą, zawsze coś przyślą - tu serduszko, tu jakąś opinię, aż od razu mi energia skacze do góry. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że im się chce, dlatego staram się mieć z nimi kontakt. Mam fanów, których znam od wielu lat - zapraszam ich na koncerty, coś miłego dla nich zrobię, wyślę życzenia. Oni są szczęśliwi i ja jestem szczęśliwa. Jestem wdzięczna za ich miłość i zaangażowanie" - opowiedziała gwiazda.

"Życie jest drogą. Nie jest opowieścią o czasie. Wszyscy czepiamy się czasu i tego, że się starzejemy. Tak, to wszystko się dzieje, ale jest to opowieść o nas, o naszej drodze. Jesteśmy tu chwilę, a nie wieczność. Kiedy odchodzimy, to tylko do innej przestrzeni. To, czego się nauczymy, zabieramy ze sobą. Tu poszerzamy naszą świadomość dzięki ciału, które odczuwa emocje. Dusza jest wolna. (...) Ważne, żeby życie przeżyć w zgodzie ze sobą" - skwitowała Justyna.