Na EP-ce "Humanihility" znajdziemy trzy nowe utwory: "Genocide", "Designed Rampage" i "Unbending" . Każdy z nich skomponował inny członek zespołu - w tym powracający do składu Vadera gitarzysta Maurycy "Mauser" Stefanowicz - co nadało poszczególnym kompozycją bardziej indywidualnego charakteru.

"'Unbending' jest pomysłem Spidera i pierwszym utworem przygotowanym na nową EP-kę. Bardzo ciężki, epicki, ale i ciekawy, porywający i nie do końca typowy dla Vadera. Bardzo osobisty w swej naturze tekst tej kompozycji - jak wszystkie napisany przez (niderlandzkiego wokalistę) Harry'ego Maata" - dopełnia jej dramatyczną atmosferę. Co więcej, 'Unbending' to hymn Mystic Festival 2025, czym jesteśmy zaszczyceni i z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi" - czytamy o nowym singlu na oficjalnej stronie Vader w mediach społecznościowych.