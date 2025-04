Wielkie zmiany w życiu Kayah potwierdzone. To już naprawdę koniec

Na szerokie wody firma wypłynęła w 2005 roku, kiedy to wydane zostały albumy "In the Room" Krzysztofa Kiljańskiego oraz "Miasto mania" Marii Peszek. Kayax do tej pory współpracował z takimi artystami jak: Reni Jusis, Tomasz Ziętek, Nosowska, Brodka, Karaś/Rogucki, Krzysztof Zalewski, Hey, Zakopower, Natalia Przybysz, Mery Spolsky i Artur Rojek.