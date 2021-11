Krystian Ochman z piosenką świąteczną. Posłuchaj "Christmas Vibes"!

Uczestnictwo Krystiana Ochmana w "The Voice od Poland" zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów. Ochman nazywany był objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski utwór "Światłocienie" typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów telewizyjnego show. Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.



19 listopada 2021 roku ukazał się debiutancki album wokalisty, zatytułowany po prostu "Ochman". Na krążku znalazło się 11 utworów i nie mogło zabraknąć na nim takich singli jak: "Światłocienie", "Wielkie tytuły", "Prometeusz", "Wspomnienie", czy "Ten sam ja".



Krystian Ochman - "Christmas Vibes". Posłuchaj!

Krystian zaskoczył jednak swoich fanów, wypuszczając nagle inny utwór. Chodzi o pierwszą w jego karierze piosenkę świąteczną, "Christmas Vibes".

Słuchacze Ochmana są zachwyceni.



"To będą przepiękne Święta, cudowny niebiański głos Krystiana będzie rozbrzmiewał w całym domu podczas świątecznych przygotowań, podczas Świąt i po Świętach", "Nie ma to jak przyspieszyć święta", "Nie będę się rozpisywać, po prostu piękna, nastrojowa, świąteczna piosenka. Dziękuję" - czytamy w komentarzach na YouTube.



Ochman w "The Voice of Poland"

Jurorzy "The Voice of Poland" byli zachwyceni śpiewem Kamila. Podczas przesłuchań w ciemno wokalista sięgnął po popowy przebój "Beaneath Your Beautiful" (sprawdź!) Labrinth i Emeli Sande, czym ujął Michała Szpaka i Edytę Górniak. Jednak talent Ochmana eksplodował dopiero podczas bitew, gdzie zaśpiewał z Weroniką Szymańską piosenkę "Lovely" ( zobacz! ) Billie Eilish.

"To był dla mnie pierwszy wykon w jedenastej edycji, który wywołał dreszcze" - wyznał tuż po występie duetu Michał Szpak.

Uczestnik zachwycał również w kolejnych odcinkach. Pamiętną wypowiedź po jego wykonaniu piosenki Anny Jantar "Poproś do tańca" sformułowała Edyta Górniak. "Na tym świecie są Ziemianie i Niebianie. A ty jesteś Niebianinem" - mówiła.

