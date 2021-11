Krystian Ochman fanem MMA. Kiedy premiera płyty zwycięzcy "The Voice of Poland"?

Jak na kogoś, kto studiuje śpiew klasyczny, to Krystian Ochman ma oryginalną pasję. Są nią bowiem mieszane sztuki walki. Zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" nie ogranicza się do śledzenia gal MMA, ale sam też trenuje. W rozmowie z PAP Life 22-latek zdradza, czy zamierza kiedyś wystąpić na ringu.

Krystian Ochman szykuje debiutancki album /Tadeusz Wypych / Reporter