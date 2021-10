Krystian Ochman i "Złodzieje wyobraźni": Zobacz nowy klip zwycięzcy "The Voice of Poland"

Do sieci trafił nowy numer zwycięzcy "The Voice of Poland" Krystiana Ochmana pt. "Złodzieje wyobraźni". Utwór promuje również teledysk, w którym pojawia się modelka i tancerka Wiktoria Kainka.

Krystian Ochman zaprezentował kolejny utwór /ForumGwiazd / Agencja FORUM