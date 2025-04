Dariusz Szlagor znany szerzej jako Vixen na scenie zadebiutował w 2006 roku, wydając samodzielnie materiały "Inwazja" i "Rozsypanaukładanka". Przełomem w jego karierze był wydany w 2009 roku album "New-Ton", gdzie gościnnie pojawił się Peja. Zaledwie dwa lata później muzyk podpisał kontrakt z należącą do rapera wytwórnią RPS Enterteyment. Na przestrzeni lat współpracował z artystami takimi jak Rahim, Fokus czy Abradab, przez co ustanowił swoją pozycję na polskiej scenie hip-hopowej. Cechą wyróżniająca Vixena są eksperymenty z brzmieniem i wplatanie elementów innych gatunków do swojej twórczości.