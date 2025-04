Istniejący od 2015 r. Taraban ma w dorobku EP-ki "Taraban" (2015) i "Valkyrie Eleison" (2016) oraz debiutancki album "How The East Was Lost" (2019). Po kolejnych zmianach składu protometalowa ekipa z Krakowa przygotowała kolejny minialbum - "Oath".

Obecnie zespół tworzą Daniel Suder (wokal, bas), Daniel Kesler (gitara), Kris Gońda (perkusja, klawisze). "Oath" zmiksował i zmasterował Marcin Buźniak (AXIS Audio). Autorem okładki jest malarz Elliot Brown - to ręcznie malowane dzieło, które powstało na zamówienie zespołu. Za całość opracowania graficznego albumu odpowiedzialny jest Szczepan Barański.

Taraban: Miłość do dobrego rzemiosła

"Taraban to całkowicie niezależne podziemne przedsięwzięcie, rozwijane z najwyższą dbałością o szczegóły, zgodnie z prawami miłości do dobrego rzemiosła. Jeśli my możemy, każdy może. Jeśli ty możesz, zrób swoją część" - czytamy.

Krakowska formacja zagrała ponad 100 koncertów, występując na tak znanych polskich festiwalach, jak m.in. Mystic Festival, Red Smoke Festival, Castle Party Festival, Summer Dying Loud Festival, a także poza naszymi granicami (Niemcy, Ukraina, Belgia).

21 kwietnia w czeskiej Pradze Tarabanwyrusza w europejską trasę koncertową "Through The Gates of Horns & Ivory" u boku holenderskiego Dool. Zespoły odwiedzą 12 miast w 10 krajach, a dwa koncerty odbędą się w Polsce - w Warszawie (Hydrozagadka, 22 kwietnia) i we Wrocławiu (Klub Liverpool, 23 kwietnia).

Taraban - szczegóły minialbumu "Oath" (tracklista):

"The Oath" "Roxxxane" "Die In Peace" "Country Song" "Wilde Hunt".

