ABBA i teledysk "Little Things". Świąteczny singel z ważnym przesłaniem

Co roku na początku grudnia znani artyści wypuszczają świąteczne single, próbując dołączyć do grona wybrańców, którzy powtórzą sukces nieśmiertelnych bożonarodzeniowych hitów, takich jak "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey czy "Last Christmas" zespołu Wham!.

Spośród tegorocznych świątecznych nagrań największe szanse na ten sukces mają Ed Sheeran i Elton John z piosenką "Merry Christmas". Wspólnie napisali i nagrali radosny utwór okraszony teledyskiem, w którym wykorzystano wszystkie sprawdzone bożonarodzeniowe patenty. Mamy więc śpiewanie przy choince, kominek, rzucanie śnieżkami, przejażdżkę saniami po zaśnieżonym lesie, roztańczone Śnieżynki w kusych sukienkach i nieustający dźwięk dzwoneczków.

Sporą konkurencją dla tego kawałka będzie świąteczna propozycja grupy ABBA. Zespół właśnie przedstawił teledysk do utworu "Little Things" pochodzącego z niedawno wydanej płyty "Voyage". Piosenka opowiada o atmosferze świątecznego poranka, rozpakowywaniu prezentów przez dzieci i radości z bycia razem.

Klip został oparty na zupełnie innym pomyśle niż ten do utworu "Merry Christmas". Grupa dzieci przygotowuje w nim świąteczny występ w szkole, przebiera się za członków ABBY, naśladuje ich układy choreograficzne, stroje i styl na scenie. Efekt? Mniej słodki niż u Eda Sheerana i Eltona Johna, ale za to bardziej wzruszający.

Dzieci w klipie ABBY pojawiają się nieprzypadkowo. Zespół zapowiedział bowiem, że cały dochód, jaki przyniesie utwór "Little Things", zostanie przekazany Globalnemu Funduszowi Ochrony Dzieci UNICEF-u. Szwedzcy muzycy chcą wesprzeć zwłaszcza działania tej organizacji na rzecz ochrony nastoletnich kobiet przed przemocą seksualną.

"Uważamy, że nie da się wyeliminować ubóstwa bez wzmocnienia pozycji kobiet. Dlatego wspieramy UNICEF i jego pracę na rzecz dziewcząt, by umożliwić im start w dorosłe życie bez przemocy seksualnej. Od lat wspieraliśmy UNICEF dochodem z naszej piosenki 'Chiquitita', a teraz postanowiliśmy podarować organizacji świąteczny prezent w postaci piosenki 'Little Things' z naszego albumu 'Voyage'" - ujawnili we wspólnym oświadczeniu Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid.