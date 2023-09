W "The Voice of Poland" przekonała wszystkich trenerów. Do kogo ją porównali?

Na antenę TVP2 powrócił "The Voice of Poland" . Uczestników 14. edycji oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

W sobotnim odcinku jednym z kandydatów do sławy była 19-letnia Oliwia Hudek. Uczestniczka sięgnęła po piosenkę "Higher Love". Autorem nagrania jest Steve Winwood, a swoją wersję nagrała także Whitney Houston - remiks przygotowany przez Kygo został wydany w 2019 r., siedem lat po śmierci wokalistki.

Jako pierwsza swój fotel odwróciła Justyna Steczkowska, a w jej ślady szybko poszła Lanberry. W samej końcówce do trenerek dołączyli Marek Piekarczyk oraz Baron z Tomsonem. Ostatecznie nastolatka postawiła właśnie na liderów grupy Afromental.

"Mamy to!" - napisała później na Instagramie. "Występ petarda!", "Najlepszy głos odcinka", "Nasza Adele" - komentują internauci.



"The Voice of Poland": Kim jest Oliwia Hudek?

Uczestniczka od zawsze marzyła o "The Voice of Poland" i o muzyce. Tworzyła kilka zespołów ze swoimi przyjaciółkami, niestety ich wyprowadzki pokrzyżowały marzenia o wielkiej zespołowej karierze. Została tylko jej przyjaciółka Zuzia, w liceum poznała kolejne dziewczyny i tak powstał zespół Only One.

Nagrywają głównie na Tik-Toka, ale świetnie się przy tym bawią. Ich największy sukces muzyczny to 1. miejsce w konkursie pastorałek i kolęd w Będzinie.

W tym roku Oliwia zdała maturę, startowała do egzaminów do Akademii Muzycznej w Katowicach, ale nie dostała się. Na chwilę obecną nie ma planu B, więc będzie próbowała za rok.